США помогут улучшить работу Антимонопольного комитета Украины

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подписал меморандум с Федеральной торговой комиссией США, который предполагает участие международных экспертов в развитии антимонопольной практики в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на II Антитрастовом форуме сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

"В эту среду мы подписали меморандум о сотрудничестве с Федеральной торговой комиссией США. Эта программа предусматривает постоянную профессиональную поддержку работы Антимонопольного комитета со стороны комиссии", - сказал Терентьев.

Заместитель директора Бюро по международной торговле Федеральной торговой комиссии США Рассел Дамтофт отметил, что в рамках сотрудничества в Украину будут направлены три эксперта для того, чтобы передать опыт антимонопольного регулирования в США и Канаде.

"Мы привносим в Украину свой опыт, накопленный на протяжении столетия деятельности комиссии. За это время у нас были как успехи, так и ошибки, и мы будем рады, если другие страны выиграют от нашего опыта", - сказал Дамтофт.

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Два специалиста из Федеральной торговой комиссии США и один из антимонопольного ведомства Канады должны помочь в деятельности АМКУ. Они не будут принимать непосредственное участие в расследованиях комитета, но предложат методики и техники проведения расследований, а также экономического анализа, наработанные в практической деятельности иностранных антимонопольных ведомств. "Нам не нужно, чтобы кто-то приехал и делал за нас нашу работу. Нам нужно, чтобы как можно большее количество сотрудников АМКУ научили правильно работать", - пояснил Терентьев.

В рамках взаимодействия с Федеральной торговой комиссией возможна разработка и передача АМКУ программного обеспечения, которое упростит и ускорит деятельность сотрудников ведомства при анализе дел по слиянию компаний. Сотрудничество рассчитано на 2 года. Первая группа из трех специалистов будут работать в течение 6 месяцев, после чего произойдет их ротация и приедут новые эксперты.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 19 мая 2015 года приняла постановление о назначении Юрия Терентьева председателем АМКУ.

Обновление руководства АМКУ, реформа подходов к работе ведомства и существенное изменение антимонопольного законодательства являются одними из обязательств Украины перед МВФ, а также рекомендацией других кредиторов.