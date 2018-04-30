Баланс недели: валютная "оттепель", обуздание инфляции и борьба с субсидиями

Одним из знаковых событий минувшей недели стало долгожданное значительное смягчение Национальным банком валютных ограничений, введенных еще в 2014 году в целях снижения девальвационного давления на валютный курс. С 9 июня регулятор повысил в 2 раза лимит покупки наличной валюты физическими лицами - до эквивалента 12 тыс. грн в день, или около 480 долл.

Также НБУ упростил документооборот по валютообменным операциям. При покупке валюты граждане по-прежнему должны предъявлять паспорт, но банки теперь будут делать его ксерокопию только при операциях на сумму свыше 150 тыс. грн.

Кроме того, регулятор разрешил банкам с 15 июня изменять курсы покупки и продажи валюты в течение одного дня. Это позволит снизить риски, которые могут возникать у банков в результате изменения стоимости валюты в течение дня, следовательно, уменьшить спред между курсами покупки и продажи валюты.

Пересмотрел Центробанк и ограничения на объем выдачи наличных. Отныне клиенты банков могут снимать со счетов в два раза больше наличных в иностранной валюте - до 100 тыс. грн в сутки, а наличных в национальной валюте - без ограничения.

Облегчил регулятор жизнь и бизнесу. Норма обязательной продажи экспортерами поступлений в иностранной валюте на межбанковском рынке снижена до 65% с 75%.

Еще одно смягчение - иностранные инвесторы, наконец-то, смогут получить свои дивиденды за 2014-2015 годы. Но установлен лимит - 1 млн грн на одного инвестора в месяц, 10% общего объема дивидендов к выплате, но не более 5 млн грн.

Такое решение, по мнению НБУ, с одной стороны, удовлетворит потребность иностранных инвесторов в репатриации дивидендов, а с другой - не будет вызывать чрезмерное давление на межбанковский валютный рынок.

В дальнейшем Национальный банк намерен позволить репатриацию дивидендов за предыдущие годы - до 2014 года, а также за 2016 год.

Эксперты и бизнес позитивно оценивают «щедрость» регулятора и считают это значительным шагом на пути либерализации жестких административных мер.

«Новое смягчение валютных ограничений НБУ, наконец, стало сильно напоминать их полное отсутствие», - отмечает первый заместитель главы правления «ПриватБанка» Олег Гороховский.

По мнению экономистов, действия Нацбанка должны позитивно отразиться на ожиданиях бизнеса и населения, постепенно возвращать доверие к банковской системе и способствовать притоку депозитов.

Тем не менее, эксперты предупредили, что либерализация приведет к небольшому росту волатильности национальной валюты. Но пока гривня не отреагировала не решение Центробанка и удерживает свои позиции на отметке 25 грн/долл.

Инфляция приходит в норму

Относительная курсовая стабильность способствует и замедлению роста цен. На минувшей неделе Госстат порадовал показателями инфляции, которая уже второй месяц подряд в годовом выражении однозначная. По подсчетам ведомства, инфляция в Украине в мае по сравнению с предыдущим месяцем, апрелем 2016 года, замедлилась до 0,1%, а в годовом выражении - до 7,5%.

«Инфляция стремительно замедлилась, мы второй месяц подряд наблюдаем однозначную инфляцию. В мае показатель замедлился до 7,5% в годовом выражении. Огромный контраст с 61% в апреле 2015 года. Благодаря жесткой монетарной политике и действиям административных ограничений, удалось обеспечить замедление роста цен», - прокомментировал майскую статистику директор Департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

Но несмотря на столь стремительное замедление роста цен, регулятор все же сохранил прогноз инфляции на 2016 год на уровне 12%. НБУ отметил, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на тепловую энергию и услуги центрального отопления для населения почти в два раза, что отразится на уровне инфляции. Тем не менее, НБУ пообещал, что продолжит снижение учетной ставки при дальнейшем замедлении потребительской инфляции.

Регулятор также сохранил прогноз роста экономики страны на уровне 1,1%, подчеркнув, что макроэкономические риски уменьшились, Украина вернулась в фазу макроэкономического роста.

Согласен с прогнозами НБУ и Всемирный банк, который на минувшей неделе обнародовал отчет «Глобальный прогноз роста 2016».

«Данные экономического развития показывают, что Украина преодолевает рецессию. Сдерживание инфляции и укрепление валютного курса позволили Национальному банку уже в мае снизить учетную ставку до 18%. При этом западная часть Украины, не затронутая боевыми действиями, демонстрирует признаки восстановления», - уверяют во Всемирном банке.

Экономисты ВБ прогнозирует подъем экономики нашей страны в текущем году на уровне 1% с последующим ростом до 2-3% в 2017 и 2018 годах.

Планы Кабмина-2017

Свои предварительные макроэкономические прогнозы на следующий год, на основании которых будет разработан главный финансовый документ страны - бюджет, презентовало на минувшей неделе Министерство финансов.

При формировании Бюджетной резолюции на 2017 год ведомство заложило рост экономики Украины на уровне 3% при инфляции 8,1% и курсе гривни 27,2 грн за доллар.

«Рост ВВП - 103 (процента к текущему году), инфляция - 8,1%, курс гривни - 27,2 (грн за доллар - УНИАН)», - сказал министр финансов Александр Данилюк в ходе презентации резолюции.

Между тем, финальная редакция Бюджетной резолюции не была утверждена правительством. Хотя министр финансов за день до заседания правительства заявлял, что документ готов. Но уже на заседании правительства Данилюк попросил снять с рассмотрения проект резолюции, поскольку документ должен быть дополнительно проработан и принят народными депутатами, а также членами правительственного комитета.

«Думаю, на следующей неделе резолюция будет подана в Кабмин, а потом - в парламент», - сказал Данилюк, добавив, что подготовленная резолюция не отвечает принципам трехлетнего бюджетного планирования, на которое Минфин намерен переходить. «В дальнейшем я буду настаивать на том, чтобы весь бюджетный процесс строился по-новому», - подчеркнул Данилюк.

Кстати, на минувшей неделе Кабмин одобрил создание «черной сотни» – межведомственной группы, которая должна взять под контроль ситуацию на таможне, пресечь нескончаемые контрабандные потоки. В «черную сотню» войдут 20 мобильных групп в составе 4-5 человек. Они будут проверять излюбленные контрабандистами «тропы» и контролировать соблюдение законодательства таможенниками. Руководитель «черной сотни» будет получать 50 тыс. грн, старший мобильной группы – 40 тыс. грн, а рядовой – 30 тыс. Надо полагать, в правительстве считают, что именно такая зарплата даст возможность привлечь лучших сотрудников и нивелировать коррупционные риски.

По прогнозам главы Фискальной службы Романа Насирова, мобильные группы смогут заработать уже через две недели после принятия соответствующего постановления. В случае успешной борьбы с коррупцией и контрабандой на таможне, по подсчетам правительства, удастся дополнительно привлечь в государственный бюджет 50 млрд грн.

В центре внимания - энергоэффективность

Заседание Национального совета реформ на минувшей неделе было посвящено вопросам энергоэффективности. Уровень расходов государственного бюджета на жилищные субсидии в последние два года стремительно растет и, по прогнозам Министерства финансов, к 2017 году может достичь 3,8% ВВП. А по оценкам Berlin Еconomics и McKinsey, расходы на выплату жилищно-коммунальных субсидий населению в 2017 году могут увеличиться до 80 млрд грн с 35 млрд грн в 2016 году.

Основными причинами роста выплат являются неэффективное потребление, которое в 3 раза превышает показатель в странах ЕС, и низкие доходы населения.

«Существующая система субсидий не содержит достаточно стимулов для участия субсидиантов в мероприятиях по энергоэффективности», - таков вывод Министерства финансов.

По данным правительства, в отношении 15 млн домохозяйств, или практически 90% украинцев, требуется принятие мер для энергоэффективности.

В виду этого, Нацсовет принял решение о создании в Украине Фонда энергоэффективности, который должен заработать до конца следующего отопительного сезона. Главой наблюдательного совета Фонда станет представитель европейского банка, а финансироваться Фонд будет за счет государства, международных партнеров и кредитных учреждений.

Задачи Фонда – разработка технических рамок, определение энергоэффективности зданий, а также расчет мер для максимальной экономии каждого домохозяйства. Кроме того, предусмотрена частичная монетизация субсидий, а сэкономленные средства граждане смогут направлять на повышение энергоэффективности.

По оценкам президента Петра Порошенко, программы внедрения в Украине энергоэффективных технологий в промышленности и секторе домохозяйств позволят уже в среднесрочной перспективе ежегодно сокращать импорт природного газа на 1-1,5 млрд кубометров и снижать государственные расходы на выплаты субсидий наиболее уязвимым слоям населения в среднем на 3-5 млрд грн в год.

Президент обратил внимание, что внедрение в Украине технологий энергоэффективности позволит не только сэкономить ресурсы, но создать новые рабочие места, а также увеличить налоговые отчисления.

Ксения Обуховская (УНИАН)