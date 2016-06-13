Швеция как четвертый по размеру донор Украины настаивает на результатах реформ – министр Дамберг

Швеция как четвертый по размеру донор Украины настаивает на конкретных результатах реформ в стране, заявил министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг на бизнес-форуме в Киеве.

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“Мы гордимся тем, что являемся четвертым наибольшим билатеральным донором в украинский процесс реформ. Вот почему мы настаиваем на конкретных результатах реформ”, - сказал он.

При этом Дамберг подчеркнул, что одной из главных реформ в Украине должна стать реформа системы борьбы с коррупцией.

“Мы ожидаем, что правительство сделает серьезные шаги по борьбе с коррупцией, это одна из главных реформ”, - отметил министра.

Как сообщал УНИАН, по словам посла Швеции Андреаса фон Бекерата, ежегодно Швеция предоставляет около 25 млн евро на финансирование в сфере реформ, которые проводятся в Украине, и примерно 50% этой суммы расходуются на программы в области устойчивого развития и энергоэффективности.