В Украине хотят создать Госэкоинспекцию с абсолютно новым кадровым составом

Одним из приоритетов деятельности Министерства экологии и природных ресурсов Украины является создание интегрированной новой экологической инспекции, которая объединит в себе все контролирующие функции министерства и других ведомств, до конца 2016 года.

Об этом сообщил глава Минэкологии Остап Семерак в ходе встречи с представителями бизнес-ассоциаций.

"Один из приоритетов Минэкологии, который мы себе поставили до конца 2016 года, - это создание интегрированной экологической инспекции. Давайте говорить честно, что экологическая инспекция в нынешнем ее виде - это не тот инструмент, который должен работать в Украине. Мы решили объединить все мониторинговые и контролирующие функции, которые существуют на сегодня в разных органах, в один интегрированный орган", - сказал Семерак.

Также министр подчеркнул важность обновления кадрового состава будущей инспекции.

"Мы должны полностью обновить кадровый состав инспекции, провести конкурсный отбор, обучение… На сегодня в экоинспекции работает 2 700 человек, которые имеют зарплату по 2000 гривень в месяц. Такая ставка мотивирует людей искать неправомерные заработки", - дополнил глава Минэкологии.

Семерак сказал, что в полномочия экоинспекции необходимо включить функции, которые на сегодня выполняет ряд других государственных органов.

"Правительство должно интегрировать в новую инспекцию контролирующие функции от Государственной службы геологии и недр, Государственного агентства рыбного хозяйства, Государственного агентства лесных ресурсов и Государственной инспекции сельского хозяйства", - дополнил министр.

Читайте такжеУкраина начала разрабатывать Национальную стратегию по обращению с отходами

Также глава Минэкологии сказал, что до середины июля его ведомство планирует подготовить первые проекты документов, которые будут регламентировать работу новой экоинспекции.

"Над этим вопросом уже работает рабочая группа. Мы ставим перед собой задачу до середины июля внести на рассмотрение пакет документов о новой инспекции для начала процесса межминистерского согласования", - отметил Семерак.

Как сообщал УНИАН, 5 мая Семерак поручил уволить главу Государственной экологической инспекции Украины в Ивано-Франковской области Игоря Стефурака за игнорирование массовой незаконной вырубки лесов в регионе.

8 июня директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко заявил, что прокуратура и Государственная экологическая инспекция в Ивано-Франковской области бездействуют в вопросе борьбы с незаконными застройками в Национальном природном парке «Гуцульщина».