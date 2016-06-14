Власти Китая заявляют, что спасли от бедности почти 70 миллионов сограждан

Власти КНР сообщили о спасении от нищеты 66 миллионов сельских жителей за три года, сообщает Газета.ru со ссылкой на агентство "Синьхуа".

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"Согласно отчету правительства, в период с 2012 по 2015 годы, рост дохода жителей превысил темпы роста ВВП страны за тот же период", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что годовой темп роста дохода городских жителей на душу населения и доход сельских жителей были уровне 7,5% и 9,2% соответственно.

"Согласно 12-му пятилетнему плану правительства по сокращению уровня бедности сельского населения, общий объем инвестиций в борьбу с бедностью достиг 140 миллиардов юаней (22 миллиарда долларов)", - подчеркивает издание.

Как сообщал УНИАН, Китай ожидает экономического роста на уровне 6,5-7%, против 6,9% в прошлом году.

Экономическая экспансия Китая продолжает замедляться, и в настоящее время власти страны пытаются построить экономику, растущую за счет сферы услуг и внутреннего потребления, а не экспорта и инвестиций.