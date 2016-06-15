В России набирает обороты социально-экономическая и политическая напряженность - СМИ

Социально-экономическая и политическая напряженность в российских регионах продолжает расти, говорится в обнародованном 14 июня исследовании Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина по итогам 2015 г., пишут "Ведомости".

Среди основных тенденций в социально-экономической сфере эксперты отмечают падение инвестиций и розничного товарооборота, нарастающие долги бюджетов и снижение реальных доходов населения – умеренное, но затронувшее большинство регионов. Главные факторы политической напряженности – несбалансированное и неконкурентное политическое устройство, характеризующееся уменьшением устойчивости административных элит и ущемлением прав оппозиции в заксобраниях. На этом фоне происходит и рост числа протестных акций с социально-экономической тематикой.

Читайте такжеDie Welt: Путин отчаянно ищет миллиардыБолее сложная экономическая ситуация требует более сложного политического дизайна, говорит один из авторов исследования, политолог Николай Петров: «Политическая система выстроена в другой социально-экономической ситуации, и это не соответствует нынешним вызовам. Сейчас идет движение в обратную сторону – упорно реализуются реформы, как, например, в местном самоуправлении, которые в случае стабильности не так опасны, а в кризис усугубляют ситуацию. В итоге политический дизайн продолжает упрощаться и становится менее сбалансированным».

Однако эксперт надеется, что сейчас власти будут лучше учитывать интересы разных элитных групп и осенью, когда пройдут выборы почти в половину заксобраний, ситуация станет более сбалансированной.