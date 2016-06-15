Узбекистан временно закрыл границу для четырех соседних стран

Узбекистан приостановил пропуск граждан, транспортных средств и грузов, въезжающих в страну из Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Туркмении, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии.

Исключение сделано для жителей эксклава Барак Кара-Сууйского района Ошской области, которые будут пересекать кыргызско-узбекскую государственную границу в прежнем режиме.

Запрет будет действовать в период с 15 по 25 июня.

Читайте такжеРоссия простила Узбекистану почти $900 миллионов долгаВ ведомстве не пояснили, почему власти страны ввели такую меру. В Киргизии полагают, что предпринятые Узбекистаном шаги связаны с усилением мер безопасности в стране в связи с намеченным на 23-24 июня в Ташкенте саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), уточняет ТАСС.

Шанхайская организа́ция сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 10 июля 2015 года было объявлено о начале процедуры вступления в ШОС Индии и Пакистана.

Политологи считают, что в случае ШОС нет очевидных предпосылок для сотрудничества. Цементирующим фактором является нежелание стран Центральной Азии, а также России и Китая принимать политику администрации США.