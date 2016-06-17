Мадуро советует венесуэльцам научиться жить при нефти по $40

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что страна должна привыкнуть к низким ценам на нефть и сосредоточиться на создании новых производств и промышленных мощностей на своей территории.

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Глава государства добавил, что, несмотря на сложную ситуацию, власти в текущем году передали населению 50 тыс. домов и квартир, сообщает ТАСС.

"Венесуэла должна научиться жить при стоимости барреля в $40, $45, и создавать новые источники богатства, материального и финансового, производить все, что нам нужно в стране", - заявил Мадуро. Он считает, что необходимо "перестать думать об импорте" и нефтяной ренте. "Мы должны думать о том, чтобы производить продукцию здесь, продовольствие, медикаменты, товары для дома, одежду, все", - подчеркнул президент.

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Нефть выступает главным экспортным продуктом Боливарианской Республики, и падение мировых цен на углеводороды в последние годы усугубило социально- экономический кризис в стране.

На волне народного недовольства оппозиция впервые за 17 лет одержала победу на парламентских выборах и получила большинство мест в Национальной ассамблее.

После этого между законодательной и исполнительной ветвями власти началось противостояние, которое еще более усложнило ситуацию.