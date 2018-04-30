Баланс недели: Гройсман в США, миллиард от Всемирного банка и новый рост тарифов

Главные экономические новости на минувшей неделе приходили в Украину из-за океана. В США со своим первым официальным визитом находился премьер-министр Владимир Гройсман. Вашингтон не случайно стал первой мировой столицей, которую Гройсман посетил в новом качестве - главы Кабинета министров.

Ключевой целью поездки стала, с одной стороны, презентация нового украинского правительства и его первых реформаторских шагов, с другой - поиск новых источников финансирования реформ.

Очевидно, что своими силами Украина с «ремонтом» не справится. Признанный миром украинский экономический потенциал, значительная часть которого давно «осела» в офшорах, требует внешних импульсов развития как кредитных, так и инвестиционных.

США в этом контексте - не просто кредитор и инвестор. Это - первая экономика мира, которая за последние два года только по линии правительства влила в Украину более 4 млрд долл. прямой финансовой помощи. Днями эта цифра увеличилась еще на 220 млн долл. Вице-президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Гройсманом анонсировал выделение Киеву этих денег при условии, что они пойдут на реформу энергосектора и судебной системы, а также проекты по децентрализации.

Оживления украинско-американского сотрудничества ждут и в корпоративном секторе. В частности, встречаясь с американским бизнесом, Гройсман пообещал создать Агентство по сопровождению инвестиций, представил планы по дерегуляции и реформе управления госкомпаниями, а также настоятельно рекомендовал американским деловым кругам присмотреться к украинским госактивам, подлежащим продаже. Первый на очереди - Одесский припортовый завод. На минувшей неделе Фонд госимущества объявил дату продажи предприятия - 26 июля. Следом пойдут «Центрэнерго» и ряд других объектов энергетики.

«У Украины очень хорошие перспективы по привлечению инвестиций из США, - комментировал итоги своих встреч Гройсман. - Что нужно с нашей стороны? Убрать искусственные бюрократические барьеры, прекратить практику поборов со стороны чиновников и контролирующих органов, создать единые для всех прозрачные правила игры».

Хочется верить, что американцев такая риторика устраивает, и многие крупные компании в обозримом будущем сменят политику выжидания на политику активного инвестирования в нашу страну. И примером станет реализация крупного украинско-американского инвестиционного проекта стоимостью почти 300 млн долл. с агрогигантом Bunge. На минувшей неделе эта компания открыла большой перевалочный комплекс в Николаевском морском торговом порту, пригласив на открытие президента Петра Порошенко. Это уже второй за последние месяцы инфраструктурный проект, реализуемый американцами в украинских портах. Год назад американская Cargill «зашла» в порт Южный с планами построить там большой зерновой комплекс стоимостью порядка 100 млн долл. Строительные работы уже ведутся.

Кредиторы дают «добро»

Хорошие новости на минувшей неделе пришли и от ключевых кредиторов Украины - Всемирного банка и Международного валютного фонда. Украинская правительственная делегация посетила в Вашингтоне обе структуры и, судя по комментариям участников встреч, стороны остались довольны друг другом.

В частности, МВФ после переговоров с министром финансов Александром Данилюком подтвердил: заседание Совета директоров по вопросу выделения Украине третьего кредитного транша по четырехлетней программе реформ планируется на июль. И сейчас, как уверяют в Фонде, нет причин говорить о переносе даты заседания на более поздние сроки или об изменении размера кредитного транша в 1,7 млрд долл. «Мы все также ждем от Украины реализации реформ, в особенности в сфере борьбы с коррупцией и сохранения достигнутой макроэкономической стабильности», - сказал официальный представитель Фонда Джерри Райс, отвечая на вопрос УНИАН.

При этом он уточнил, что на данный момент Киев и Вашингтон обсуждают Меморандум о втором пересмотре программы реформ, а говоря проще - о достигнутых целях и будущих задачах. Окончательное согласование и подписание документа должно состояться в ближайшее время.

О финансах шла речь и на встрече Гройсмана с директором-распорядителем и главным операционным директором Всемирного банка Шри Мульяни Индравати.

«Хорошая новость: Всемирный банк готов вместе с нами пересмотреть эффективность программ, на которые уже потрачены средства, и предусмотреть дополнительно еще 1 млрд долл. на их расширение со следующего года», - написал Гройсман на своей странице в социальной сети Facebook. Он также сообщил, что Всемирный банк готов предоставить консультационную помощь в создании стратегии развития дорожного хозяйства Украины. Документа, оговаривающего долгосрочные планы властей в сфере обустройства дорог - с росписью необходимых средств и источников их получения, в Украине еще не было.

Тарифам приказано расти

Диалог с кредиторами совпал с анонсом очередного роста в Украине тарифов на коммунальные услуги. 16 июня Нацкомисия по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг сообщила: в связи с увеличением стоимости электроэнергии тарифы на водоснабжение и водоотвод для ряда водоканалов Украины повышаются на 5-50%.

В каждом городе тарифы будут разными, поскольку составляющая стоимости электроэнергии в структуре себестоимости подачи воды варьируется. К примеру, в столице рост цен на холодную воду составит порядка 30-35% - около 3,5 грн за один кубометр воды к нынешнему уровню. Платежки с новыми ценами, как ожидается, придут квартиросъемщикам уже в июле-августе.

Тогда же, к слову, придут и новые счета за горячую воду и отопление. Напомним, НКРЭКУ в начале июня повысила тарифы на тепловую энергию и услуги центрального отопления для населения почти в два раза. И тут повышение будет куда ощутимым. Цена кубометра горячей воды для рядового киевлянина составит от 67 до почти 80 грн с нынешних 41 грн.

Нацбанк возвращает долги

На минувшей неделе Национальный банк обновил статистику по валовому долгу. По официальным данным, валовый долг страны сократился в первом квартале года на 1,3 млрд долл. - до 117 млрд долл. В пересчете на каждого украинца выходит порядка 3 тыс. долл. Впрочем, финансисты не считают этот показать угрожающим. Более того, они называют устойчивой тенденцию к сокращению долговой нагрузки. В частности, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в своем недавнем отчете выдало весьма оптимистический финансовый прогноз для Украины, подсчитав, что уровень валового долга и государственного долга будет в ближайшие 4 года сокращаться в среднем на 3-4% ВВП.

При этом другое рейтинговое агентство - Fitch Ratings - оказалось на минувшей неделе оптимистичным не только в отношении украинских долгов, но и в отношении стабильности украинских банков. Вслед за подтверждением суверенных рейтингов страны со стабильным прогнозом, позитивные рейтинговые действия были проведены и в отношении пяти финансовых учреждений - «Альфа-Банк» (Украина), «Укрсоцбанк», «ПроКредит», «Правэкс-банк» и «Креди-Агриколь». «Укрсоцбанк» и «Правэкс-банк» были одновременно исключены из списка претендентов на негативный пересмотр рейтингов.

В пользу финансового оптимизма говорили и котировки гривни: на минувшей неделе национальная валюта даже несколько укрепилась относительно доллара. И это на фоне информации Госстата о дефиците внешней торговли, который за январь-апрель составил 880,7 млн долл. Экспорт товаров из Украины в январе-апреле 2016 года к январю-апрелю 2015 года снизился на 14% - до 10,813 млрд долл., импорт - на 6,6%, до 11,694 млрд долл.

Впрочем, уже на следующей неделе финансисты ждут от Нацбанка не столько радостных известий, сколько очередной волны банковской «чистки». 17 июня истек срок обязательной докапитализации банков до минимального уровня в 120 млн грн. По состоянию на 1 апреля, 109 украинских банков имели размер уставного капитала ниже требуемого. К середине июня часть банков выполнила поручение НБУ. Но кто останется за бортом отечественного финансового рынка, станет понятно уже через несколько дней.

Олеся Сафронова (УНИАН)