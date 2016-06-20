Продвижение российской продукции на AliExpress обернулось неудачей

Производители жаловались на неполадки в работе AliExpress, оптимизированной под китайских продавцов, передает КоммерсантЪ.

Сама же площадка объясняет результат неоправданно высокой стоимостью российских товаров и отсутствием в них оригинальности.

Так, в распоряжении издания оказалась презентация Минпромторга с оценкой проекта "Мода. Сделано в России" на торговой площадке AliExpress (входит в китайский интернет-гигант Alibaba Group). Как следует из документа, за несколько месяцев работы отдельного раздела на AliExpress, где были представлены одежда, обувь и аксессуары российских компаний, покупатели совершили 24 заказа и отложили 552 товара в "Мои желания". При этом посетили проект более 130 тыс. человек.

Сейчас страница раздела на AliExpress существует, но многие разделы неактивны, товаров не продается.

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Отмечается, что совместный проект по продвижению российских дизайнеров на китайской площадке инициировал Минпромторг, о нем было объявлено в октябре 2015 года. Министерство сообщало, что российским товарам будет отдан приоритет в поиске, а вход в раздел будет на главной странице российской версии AliExpress. Покупателям пообещали, что они "смогут осуществлять заказы товаров по выгодным оптовым ценам".

Около сотни брендов, согласившихся участвовать, столкнулись "с неполадками в работе AliExpress". Хотя раздел был открыт 20 ноября, лишь к 5 декабря "удалось устранить крупные проблемы" и начать принимать заказы.

Также возникли сложности с программным обеспечением, которое было на китайском языке, а потом переведено на английский.

"Сайт адаптирован под китайских продавцов. Из-за этого процесс загрузки информации на сайт и адаптация платформы происходят очень медленно",— констатируют в Минпромторге РФ. Отчасти проблемы и обусловили "крайне низкую" конвертацию посетителей в покупателей, делают вывод чиновники.

Однако в AliExpress причину низких продаж видят в "неоправданно высокой стоимости и отсутствии оригинальности". Согласно презентации, цены российских компаний в несколько раз выше китайских.