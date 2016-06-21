В Сербии олигарха посадили на 5 лет за неуплату налогов

В Сербии суд приговорил одного из самых богатых олигархов страны к пяти годам лишения свободы по обвинению в уходе от уплаты налогов.

Суд установил, что 70-летний Мирослав Мишкович помогал своему сыну Марку Мишковичу избежать уплаты налогов на сумму около 3 миллионов евро, что касались его компании строительства дорог.

Ранее Марка Мишковича за эту неуплату приговорили к 3,5 годам лишения свободы, сообщает «Радио Свобода».

Мирослав Мишкович отрицает обвинения. Его адвокат Зденко Томанович заявил, что процесс проходил под сильным политическим давлением. Приговор будет обжалован, заявил адвокат.

Осужденный предприниматель своего времени был одним из самых влиятельных людей в Сербии благодаря тесным политическим связям с тогдашним руководителем страны Слободаном Милошевичем. Тогда, в 1990-е годы, Мишкович создал свою «бизнес-империю» и смог дальше расширить ее после свержения Милошевича в 2000 году. Состояние Мишковича в 2007 году оценивали примерно в 2 миллиарда долларов США, и, как полагают, с тех пор оно еще выросло.