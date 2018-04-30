Директор Всемирного банка в Украине: "Есть риск остановки реформ в Украине"

Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан в связи с плановой ротацией покидает свой пост, который занимал четыре с половиной года - с февраля 2012-го. Фан работает в системе Всемирного банка свыше 20 лет и специализируется на странах бывшего Советского Союза и Южной Африки. До работы во Всемирном банке он был научным сотрудником в Лондонской школе экономики по вопросам развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

В интервью УНИАН, которое стало последним в Украине до отъезда к месту нового назначения в Бангладеш, господин Фан рассказал о новой стратегии Всемирного банка в Украине, проблемах с освоением проектов ВБ в нашей стране, оценил усилия властей по реализации важных для украинцев экономических преобразований и дал свои рекомендации.

Всемирный банк является одним из ключевых инвесторов Украины уже более двух десятилетий. При его поддержке реализовано свыше 70 проектов и программ на общую сумму порядка 12 млрд долл., а также ряд программ технической и консультативной помощи. Финансируемые Всемирным банком проекты помогают нашей стране создавать рабочие места, улучшать инфраструктуру, стимулировать развитие частного сектора и внедрять энергосберегающие технологии.

Что вы чувствуете, покидая Украину? Было ли вам хорошо в нашей стране?

Сожалею, что приходится уезжать. Я наслаждался каждой минутой все четыре с половиной года пребывания в Украине. Я покидаю эту страну с чувством оптимизма, но есть и серьезные опасения. Украина провела огромное количество реформ за последние два года, пережила очень важные преобразования. Но думаю, что реформы еще не завершены, и еще многое нужно сделать.

Украина последние два с половиной года напоминает велосипедиста, который движется вверх по холму. Думаю, осталось подняться совсем немного. Но этот склон очень крут, и мы еще не на вершине. Нужно напряженно крутить педали. Если этого не делать, мы не только не доберемся до вершины, а можем откатиться назад. И это падение будет болезненным, будет еще труднее подняться. Надеюсь, Украина не остановится посреди этого склона, и продолжит подниматься. И когда Украина доберется до ровной дороги, международное сообщество, в частности, группа Всемирного банка, будет поддерживать Украину, подталкивая сзади.

Вы можете рассказать о своем преемнике?

Лучше бы вы поговорили с ней после её вступления в должность. Информация о назначении нового директора уже известна – это госпожа Сату Каконен. Она приступит к исполнению обязанностей 25 июля этого года. Могу сказать, что она очень опытный макроэкономист, работала в этом направлении много лет и понимает проблемы региона. Нужно бороться с экономическими проблемами, возникающими в Украине, Беларуси и Молдове. Поэтому для нового директора критически важно иметь такой опыт.

Всемирный банк представляет собой группу организаций, и для нас важно лидерство. У нас имеются свои внутренние положения, устав и процедуры, но важен и опыт работы, важны знания. И я горжусь тем, что в Украине работает отличная команда. Не зависимо от того, кто будет директором в Украине, я верю, что команда будет выполнять свою работу отлично.

Изменится ли политика Всемирного банка в отношении Украины с вашим уходом?

Абсолютно нет. Это важно для международных институтов – директор меняется, а политика - нет. У группы Всемирного банка есть стратегия поддержки Украины, и скоро время действия текущей стратегии заканчивается. Мы находимся в процессе подготовки новой стратегии.

Стратегия базируется на анализе ключевых моментов и препятствий для стабильного экономического роста, а также на приоритетных мерах украинского правительства и заинтересованности в проведении реформ. Один из аспектов – приобретенный опыт работы по предыдущей стратегии. Но я хочу вас заверить, что стратегия и политика Всемирного банка по отношению к Украине не изменятся со сменой директора.

Новая стратегия предполагает пересмотр макроэкономических прогнозов по Украине, изменение объемов финансирования?

Думаю, на данный момент макроэкономический прогноз для Украины останется неизменным. Целью разработки стратегии является определение приоритетов нашей поддержки, а ее объемы будут определяться в процессе реализации стратегии. Уровень поддержки зависит от того, стабилизируется ли ситуация в стране, будет ли рост. Что еще более важно - будут ли продолжаться реформы. И третье, объем поддержки зависит от качества освоения уже предоставленных средств. Это - важные факторы для новой стратегии партнерства. К сожалению, на сегодня кредиты, которые уже имеются в нашем портфеле, не достаточно эффективно используются.

Какова утраченная выгода? Сколько средств мог бы выделить Всемирный банк?

Наш текущий инвестиционный портфель в Украине составляет 3,2 млрд долл., из которых 2,1 млрд – не выбраны. Два года назад коэффициент освоения наших кредитов составлял более 30%. За последние 12 месяцев показатель снизился до 10%. Это - огромная разница. Если госорганы смогут ускорить внедрение проектов и освоение средств по нашим кредитам вырастет с 10% до 20%, то мы сможем вдвое увеличить объем средств, поступающих в экономику. 10% невыбранных средств составляют около 200 млн долл. Вы можете посчитать, не так ли?

В чем причина низкого освоения кредитов Всемирного банка?

Прежде всего, за последние два года мы существенно расширили пакет проектов. Чтобы внедрить новые проекты, требуется время. Вторая причина – неблагоприятная макроэкономическая ситуация в стране, что негативно сказывается на возможностях подрядчиков выполнять условия контрактов. И третья причина – это сложные, громоздкие процедуры в Украине для реализации проектов. Также мешает текучесть руководящих кадров – в правительстве постоянно меняются министры, заместители министров, руководители проектов.

Я надеюсь, что правительство сконцентрируется на двух последних пунктах – ускорит свои процедуры и постарается снизить влияние частой смены руководителей или министров на реализацию проектов.

Какие именно министерства тормозят освоение проектов Всемирного банка?

Все, что я сказал ранее, касается всех министерств. Эти факторы влияют на все проекты. Некоторые министерства занимают более активную позицию по сравнению с другими, но этого недостаточно. Эта проблема касается правительства в целом и всех проектных организаций.

Как вы оцениваете результаты проведенных в Украине реформ?

Мы уже видим ощутимые результаты последние два года. Количество реформ и суть преобразований весьма значительные. За последние два года Украина перешла к гибкому обменному курсу и провела серьезную фискальную консолидацию. Идут чистка и стабилизация банковского сектора – за 2 года 77 банков были переданы в Фонд гарантирования вкладов для выведения с рынка.

Также Украина предприняла важные шаги в направлении тарифной политики, в особенности в части тарифов на газ. При этом организована адресная социальная помощь, чтобы снизить влияние повышения тарифов на бедных. Эта реформа очень важна, поскольку последние несколько лет газовый сектор был огромным источником коррупции, а реформа помогает избавиться от этого источника. Кроме того, дефицит «Нафтогаза» был источником фискальной дестабилизации в стране. В целом, низкие тарифы не способствовали энергоэффективности и энергетической безопасности страны.

Еще ряд реформ правительство провело для улучшения бизнес-среды. Были предприняты первые шаги по дерегуляции, сокращению количества разрешительных документов и проверок. Также правительство начало повышать прозрачность использования публичных финансов, внедрив более прозрачную систему госзакупок.

За последние два года в стране проведено много важных реформ, благодаря которым можно спасти Украину, которая едет на велосипеде в гору. Но только этих реформ недостаточно. Макроэкономическая стабильность остается хрупкой, а банковский сектор - достаточно слабым. Бизнес-среда нуждается в улучшении. И я думаю, что граждане не видят реального прогресса в борьбе с коррупцией. Необходимы судебная реформа и реформа государственного управления, с помощью которых можно помочь стране реально трансформировать институты. И эти реформы могут стать еще сложнее. Можно столкнуться с еще большим сопротивлением заинтересованных лиц.

Вы верите, что украинские власти доведут начатые реформы до конца?

Мы были свидетелями того, что заинтересованность украинских властей в проведении реформ не ослабевает. Но никаких гарантий нет. Вы же понимаете, что ехать на велосипеде в гору не так легко, а боковой ветер может сбить с пути. Возможны и другие преграды. И честно говоря, я обеспокоен, будут ли власти прилагать нужные усилия.

В прошлом нам уже приходилось наблюдать такую ситуацию, когда дела в Украине налаживались, а реформы замедлялись или вообще прекращались. Поэтому я обеспокоен, что в то время, когда экономика стабилизируется, а потребность в международной финансовой поддержке снизится, но при этом сохраняется сопротивление заинтересованных лиц, то существует определённый риск, что реформы не будут продолжаться. Думаю, мы должны объединить усилия и не допустить этого.

Назовите пять первоочередных шагов для украинских властей…

В Украине за последние годы накопилось много проблем. Если назвать пять приоритетных, то первое – нужны меры для поддержки макроэкономической стабильности. Для этого надо улучшить налоговую систему и администрирование налогов. Улучшить пенсионную систему, поскольку в среднесрочной перспективе она угрожает фискальной стабильности. На сегодня выплаты пенсий в Украине составляют 13,4% ВВП.

Также необходимо продолжать рекапитализацию и реструктуризацию банковского сектора. Это я назвал бы первым набором реформ для макроэкономической стабильности.

Второй набор реформ необходим, чтобы возобновить рост экономики и создать рабочие места. Нужно создать фискальные стимулы для привлечения инвестиций на развитие инфраструктуры, без которой не будет роста. Также властям нужно улучшить условия ведения бизнеса в Украине. Суть не только в снижении количества проверок или разрешительных документов. Ключевым аспектом является защита права собственности. И в этой сфере государство сделало недостаточно за последние два года. Кроме того, необходимо реформировать сектор госпредприятий, чтобы снизить их негативное влияние на экономику и способствовать конкуренции. Речь о приватизации, усилении корпоративного управления и снижении влияния олигархов. Это второй набор приоритетов.

Третий этап связан с предоставлением государственных услуг. Сюда относится улучшение здравоохранения, прежде всего, системы его финансирования. В Украине большое количество медучреждений – на 40% больше койко-мест, чем в среднем по Европе по стандартам ВОЗ. Все это из-за привязки системы финансирования к количеству койко-мест, от чего нужно уходить. Деньги должны следовать за пациентом, а оплата - зависеть от количества пациентов и заболеваний, от которых их вылечили. И второй момент – необходимо предоставлять социальную помощь адресно – тем, кто в ней действительно нуждается. Украина тратит огромные деньги из бюджета на социальную поддержку, но эта поддержка не всегда попадает тем, кто в ней нуждается. Кроме того, в сфере государственных услуг необходима полная децентрализация, чтобы местные власти имели технические, административные и финансовые ресурсы предоставлять услуги населению. Это - третья сфера приоритетов.

Четвертый приоритет – судебная реформа и усиление верховенства права. Это - важнейший аспект для работающей рыночной экономики и снижения коррупции. И это еще одна сфера, где за два года было предпринято недостаточно усилий, необходимо уделить ей больше внимания.

И пятый приоритет – реформа государственного управления. Многие проблемы связаны со слабостью государственных учреждений. Здесь также прилагалось мало усилий за последние два года, необходимо больше преобразований.

Сквозной темой всех аспектов является борьба с коррупцией, с которой нужно бороться, снижая источники ее возникновения. Повышать прозрачность процессов, ограничивая возможности для коррупции. Иметь эффективные механизмы судебного преследования и наказания коррупционеров. Это - сфера, где общество ожидает больших усилий.

Каковы ваши дальнейшие планы? Может, останетесь в Украине?

Мое сердце всегда останется с Украиной. Я провел здесь четыре с половиной года, и Украина, Беларусь и Молдова - всегда буду занимать особое место в моем сердце. Я перехожу на другую должность – буду директором ВБ по таким странам, как Бангладеш, Бутан и Непал. Но я буду наблюдать за Украиной издалека.

Возможно, вернетесь в Украину в следующую ротацию, через 4 года?

Мне бы очень хотелось.

Ольга Гордиенко (УНИАН)