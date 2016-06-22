Дешевая нефть бьет по Норвегии: индекс потребительского доверия упал до минимума с 1992 года

Индекс потребительского доверия в Норвегии рухнул во II квартале 2016 года до минус 16,5 пункта, что является минимумом с 1992 года, следует из обзора Finance Norway и TNS Gallup.

Читайте такжеНорвегия собирается обогнать Россию по поставкам газа в Литву

Значение показателя за предыдущий период было пересмотрено с повышением до минус 15,4 пункта, сообщает «Росбалт».

Основными причинами потребительского пессимизма являются низкие цены на нефть, вялый рост норвежской экономики и увеличение числа безработных.

Среднее значение показателя с 1992-го по 2016 год составляло 17,89 пункта. Исторический минимум зафиксирован в III квартале 1992 года на отметке минус 17,41 пункта, исторический максимум — в I квартале 1997 года на уровне 34,91 пункта.