В России резко увеличилось число бедных - Всемирный банк

Всемирный банк не ожидает в ближайшие три года снижения уровня бедности в России, сообщил на конференции французской торгово-промышленной палаты главный экономист Всемирного банка Сергей Улатов, передает RNS.

«Несмотря на экономический рост в 2016 году, в 2017 году и 2018 году, снижения уровня бедности мы не предполагаем. Большое количество домохозяйств будут оставаться бедными, находиться ниже черты прожиточного минимума, что также вызывает вопрос о том, какой экономический рост должен быть в долгосрочной перспективе», — заявил он.

Читайте такжеАналитики исследовали деградацию экономики России за 16 лет правления Путина (графики)Улатов отметил, что сейчас в России около 19 млн человек находятся ниже прожиточного минимума.

«Несмотря на не такое уж и глубокое падение ВВП — оно было значительно ниже, чем в 2008 году, — эффект на уровне бедности был очень серьезным. То есть фактически в России на 3 млн больше бедных человек в 2015 году, чем было в 2014 году», — сказал Улатов.