В Stylus.ua рассказали о новых кондиционерах от LG Electronics

Благодаря зарождению сегмента Home Appliance & Air Solution (H&A) кондиционеры приносят компании стабильную прибыль. Кроме того, H&A-бизнес включает производство стиральных машин и холодильников. Слияние сфер бытовой и климатической техники поспособствовало усилению способности предоставлять комплексные решения для дома. Как следствие, Home Appliance & Air Solution является самым высокорентабельной отраслью LG Electronics.

Что помогает бизнесу Home Appliance & Air Solution сохранять постоянство и приносить высокий доход компании? Если рассматривать конкретно климатическую технику, то прослеживается использование передовых технологий, энергоэффективность и оригинальное исполнение. LG Electronics специализируется на производстве сплит-систем, немного отличающихся между собой функциональностью.

Так, линейку фирменных агрегатов составляют модели, которые минимально воздействуют на экологию. Также представлена серия, направленная на максимальное энергосбережение. Отдельные модели специализируются конкретно на очистке и увлажнении воздуха.

На экологически чистых технологиях построены так называемые кондиционеры On/Off. Их особенностью является наличие системы Jet Cool. В ее основе лежит оптимизированная конструкция вентилятора, позволяющая создать мощный поток воздуха.

Также On/Off-модели оснащены функцией 2-Way Swing, обеспечивающей двухстороннюю подачу воздуха. Два потока охлажденного воздуха позволяют более равномерно распределить его по всему помещению.

Преимуществами системы кондиционирования могут выступить:

повышенная скорость охлаждения/обогрева;

равномерное распределение воздуха по всему помещению;

широкий диапазон наружных температур;

энергосбережениющие технологии;

ночной режим;

самоочистка (предотвращение появления плесени).

Если есть потребность только в чистке или увлажнении, то производитель предлагает экономный вариант — очиститель.

Желающим подробнее ознакомиться с отдельными моделями рекомендуется посетить интернет-магазин Stylus.ua. Здесь представлены упомянутые кондиционеры.

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