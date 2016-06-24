В Казахстане чиновники за ношение дорогостоящей одежды будут нести наказание

За морально-этическим обликом госслужащих и их внешним видом, который должен соответствовать установленным требованиям, будут следить уполномоченные по этике, сообщил на брифинге руководитель управления контроля в сфере госслужбы Министерства по делам государственной службы РК Максат Мусин, передает Kapital.kz.

«Цена за вещи госслужащих не установлена, но устанавливаются общие принципы: скромность, этичность и так далее. В настоящее время это определяется из общих морально-этических норм государственного служащего. Соответствие и несоответствие будет определяться уполномоченным по этике, дисциплинарными комиссиями в госорганах и Советами по этике в регионах», - сказал Максат Мусин.

Читайте такжеНазарбаев не исключает изменения государственного строя КазахстанаПри этом он отметил, что за соблюдение этических норм отвечает непосредственно сам государственный служащий.

«В случае если будут сомнения в соблюдении этих норм, то уполномоченный по этике может обратить внимание на это и дать соответствующую консультацию, указания. Если он не подчинится указаниям уполномоченного по этике либо соответствующих руководящих лиц, то уполномоченный по этике может инициировать рассмотрение дисциплинарной ответственности и других инструментов», - заключил спикер.