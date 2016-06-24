Правительство сократило перечень профессий, позволяющих рано выходить на пенсию

Правительство сократило перечень профессий, которые имеют право на ранний выход на пенсию в связи с особенностями условий труда, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров.

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Как заявил министр социальной политики Андрей Рева, вредность условий труда, дающая право на льготную пенсию, устанавливается исключительно аттестацией рабочих мест. «Скажите, пожалуйста, как можно аттестовать по условиям труда должность директора шахты, он же не находится на подземных работах?», - сказал Рева.

Министр отметил, что в списки профессий, имеющих право на льготную пенсию, были существенно расширены во времена президента Януковича. Для обеспечения социальной справедливости и уменьшения нагрузки на бюджет Пенсионного фонда, глава Минсоцполитики предложил сократить данные списки.

«Постановление, которое мы принимаем, направлено на исполнение договоренностей с Международным валютным фондом, я обращаю внимание на это», - добавил Рева.

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Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что в данных списках есть множество профессий, которые не существуют сегодня, например, кочегар паровоза, и которые нужно убрать. «Мы сейчас это решение принимаем. Пусть министерство совместно с работодателями и профильными профсоюзами садятся, и по каждой профессии отрабатывают. Если мы докажем, что реально есть такая профессия и она очень важна, мы будем это решать», - сказал Гройсман. В частности, он отметил, что в списках присутствуют рентгенологи. Но, по словам премьера, сейчас влияние рентгена на человека существенно меньше, чем 30 лет назад, когда составлялись эти списки.

Как сообщал УНИАН, отмена права раннего выхода на пенсию для мужчин, средний возраст выхода на пенсию которых в Украине составляет 49 лет, позволит сократить дефицит Пенсионного фонда на 50-60 млрд грн. Такую мысль высказал эксперт общественной платформы «Реанимационный пакет реформ» Галина Третьякова.

По ее словам, Украина выбрала практически все компенсаторы, которые позволили бы уменьшить дефицит Пенсионного фонда. Но установление возраста выхода на пенсию для всех мужчин в 60 лет даст компенсатор в размере 50-60 млрд грн.

Сегодня в Украине существуют льготы по выходу на пенсию для множества профессий, таких как военные, прокуроры, работники вредных производств и т.д. Из-за этого средний возраст выхода мужчины в Украине на пенсию составляет 49 лет. При этом, женщины выходят на пенсию в среднем в 55 лет. Эксперты отмечают, что в развитых странах нет практики выхода не пенсию мужчин в столь раннем возрасте вне зависимости от их профессий.