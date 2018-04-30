Баланс недели: удовлетворенный МВФ, наказанная Россия и свободолюбивая Великобритания

Важные для украинской экономики новости на минувшей неделе касались международных партнеров. Так, прояснилась ситуация относительно переговоров с ключевым кредитором нашей страны - Международным валютным фондом. Стало известно, что в июле МВФ созовет Совет директоров, на котором и будет решен вопрос выделения Украине очередного транша. «Совет директоров состоится в июле. Какого числа, я сказать не могу. Потому что дата не объявлена», - сообщила глава Национального банка Валерия Гонтарева.

По ее словам, продолжение сотрудничества с МВФ является ключевым фактором для достижения ценовой стабильности в Украине в среднесрочной перспективе, поэтому важно, чтобы правительство продолжало неотложные реформы, а Верховная Рада их поддерживала.

Сумма ожидаемого транша, как отметила Гонтарева, составит 1 млрд долл., хотя ранее озвучивалась сумма в 1,7 млрд. Но, по словам премьер-министра Владимира Гройсман, Украина все равно надеется выбрать всю сумму до конца года.

Перед заседанием Совета директоров Фонда правительству предстоит подписать с МВФ обновленный меморандум о сотрудничестве. Члены Кабинета министров не устают повторять, что никаких принципиальных изменений документ предусматривать не будет, а все спорные моменты были решены и эксперты Фонда остались довольны предложениями правительства.

Один из острых вопросов, который долго обсуждался с представителями Фонда, - повышение пенсионного возраста. МВФ настаивал на таком шаге ввиду громадного дефицита Пенсионного фонда, достигшего в 2016 году 145 млрд грн. Правительство считает, что пока не стоит предпринимать такие радикальные меры, и предложило взамен повысить минимальную зарплату для бизнес-сферы, что в свою очередь даст рост поступлениям единого соцвзноса, а также увеличить количество плательщиков ЕСВ, урезав список тех, кто на сегодня от этого освобожден. Кроме того, предлагается сократить перечень профессий, которые имеют право на ранний выход на пенсию.

Как пояснил в интервью УНИАН министр социальной политики Андрей Рева, сейчас средний возраст выхода на пенсию мужчин в Украине составляет 49 лет из-за большого количества профессий, которые предполагают льготный выход на пенсию.

По словам Ревы, МВФ остался доволен предложениями Кабмина по сокращению дефицита Пенсионного фонда. Теперь правительство сформирует их в законопроектах, которые войдут в бюджетный пакет. Подать их в Верховную Раду планируют в начале осени.

Россию еще раз ударили санкциями

Важный экономический и политический партнер Украины - Европейский Союз - 21 июня продлил еще на полгода санкции против России из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе. Соответствующее решение было принято в рамках Комитета постоянных представителей стран - членов ЕС (COREPER).

«Мы можем подтвердить, что COREPER согласовал продление мер пресечения в свете действий России, которые дестабилизируют ситуацию в Украине, и дальнейшей оценки выполнения Минских договоренностей», - сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Совете ЕС.

Санкции продлены до 31 января 2017 года. В то же время, данное решение должно быть окончательно принято Советом ЕС. Ожидается, что его заседание состоится до конца июля, но точная дата пока не известна.

Если бы Евросоюз не принял данное решение, то срок санкций истек бы 31 января 2016 года.

Между тем, решение о продлении ограничений для России в экономической сфере далось нелегко. Италия и Франция, а также еще ряд стран выступали за создание возможности пересмотра санкций в конце текущего года, если на Донбассе затихнут боевые действия.

Продлить санкции европейских лидеров президент Украины Петр Порошенко просил лично. Эта тема поднималась во время его встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Свою позицию он озвучил и в интервью французскому телеканалу ITele. «Санкции - это эффективное давление на Россию. И они должны быть продлены», - заявил Порошенко.

В то же время, единство ЕС на минувшей неделе дало трещину, и вовсе не из-за санкций против России, а на фоне собственных проблем. Великобритания, которая давно высказывает недовольство политикой Евросоюза, в частности миграционными решениями, провела 23 июня референдум по выходу из ЕС. На нем победили сторонники Brexit - 51,9% голосов.

Это событие обвалило мировые фондовые биржи, рынки валют и нефтяные котировки. Фунт стерлингов подешевел на 9,4% и торговался по 1,3485 к доллару, что является самым низким уровнем с 1985 года. Евро также упал по отношению к американской валюте – на 3,7%. Цена нефти марки Brent рухнула на 6,52% - до 47,58 доллара за баррель, цена нефти марки WTI - на 6,69%, до 46,75 доллара за баррель

Что касается Украины, то глава Нацбанка Валерия Гонтарева поспешила успокоить - падение курса фунта не окажет существенного влияния на международные резервы нашей страны. «Фунт никогда не был основной валютой наших торговых партнеров, потому его очень мало в резервах. Наши резервы в американских долларах, в евро и СПЗ. Очень малая сумма, менее чем 2% - в других валютах. Фунта там очень мало», - сказала Гонтарева.

Между тем, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова считает, что шоковая реакция международных финансовых рынков негативно повлияет на курс гривни. «Мы увидим рост спроса на доллары США в краткосрочной перспективе, что, безусловно, приведет к снижению курса гривни», - прогнозирует эксперт.

Макроэкономическая ситуация улучшается

Что касается ситуации внутри страны, то новости на минувшей неделе были сдержанно оптимистическими. Государственная служба статистики озвучила данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины. Так, в первом квартале ВВП вырос на 0,1% по сравнению с первым кварталом 2015 года. Номинальный ВВП по итогам квартала составил 453,2 млрд грн, или 10,605 тыс. грн в расчете на одного человека.

Экономический рост оказался ниже прогноза Национального банка в 0,8%. «В первой половине квартала все еще сохранялись нисходящие тенденции на мировых сырьевых рынках. Хотя уже во второй половине квартала экономическая среда существенно улучшилась, как и деловые ожидания, однако предыдущие негативные процессы повлияли на результат всего квартала», - подчеркнули в Нацбанке.

Отклонение от прогноза регулятор объяснил падением сектора услуг. В частности, валовая добавленная стоимость в финансовой и страховой деятельности сократилась на 32%. Основными драйверами роста ВВП оставались инвестиции и чистый экспорт.

По оценке НБУ, положительные изменения внешних условий с конца I квартала, в частности, разблокирование транзита и роста цен на мировых сырьевых рынках, вернули экономику Украины на траекторию восстановления. Это подтверждается как существенным улучшением деловых ожиданий, так и фактическими данными по выпуску в базовых отраслях экономики в апреле-мае 2016 года. «Соответственно, прогноз НБУ относительно роста реального ВВП на 1,1% в 2016 году остается актуальным», - отметили в Нацбанке.

Правительство же ожидает рост экономики Украины по итогам текущего года на уровне 1,5%. «Мы ожидаем рост по итогам года в 1,5%. И наша задача - удержать этот рост, обеспечить стабильное экономическое развитие», - сказал на пресс-конференции 21 июня премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом он отметил, что у Украины сегодня есть три системных врага - российская агрессия, коррупция и популизм. «Причем я не могу сказать, что больший враг, но все три эти явления посягают на нашу независимость и хотят отобрать у нас будущее», - сказал Гройсман.

В Министерстве экономического развития озвучили прогноз роста экономики на более дальнюю перспективу - в 2017 и 2018 гг. рост ВВП нашей страны составит 3-3,5%.

На фоне положительных макроэкономических данных Нацбанк c 24 июня снизил учетную ставку до 16,5% с 18% годовых. Подобное решение регулятор принимает уже третий месяц подряд - после снижения до 19% годовых с 22 апреля и до 18% годовых с 27 мая.

Как сообщили в НБУ, смягчение монетарной политики стало возможным благодаря продолжению тренда снижения инфляции, которая по итогам мая составила 7,5% в годовом выражении.

Решение регулятора соответствует ожиданиям участников рынка. «За последние три месяца Национальный банк уже третий раз заявил о готовности снизить учетную ставку. Мы ожидаем, что она опустится еще на 1 п.п. - до 17%. Также мы ожидаем снижения на 1 п.п. ставок по собственным операциям», - прокомментировала ситуацию в преддверии решения НБУ исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Нацбанк не исключает дальнейшего снижения учетной ставки по итогам следующего заседания правления по монетарным вопросам - через месяц, 28 июля.

«Для этого нужны предпосылки. Но мы считаем, что предпосылки будут, потому что наша цель по инфляции - 12%», - сказала глава НБУ Валерия Гонтарева.

Дороги обещают строить с 2017 года

На минувшей неделе премьер-министр, не уставая, снова говорил о важности создания Дорожного фонда и начале со следующего года масштабного строительства автодорог. «Ключевой вопрос – создание Дорожного фонда Украины, и мы с вами это сделаем, и он будет функционировать с 2017 года», - заявил Гройсман.

Наполнить Дорожный фонд планирую за счет поступлений от акциза за ввоз нефтепродуктов в страну, что приносит государству около 40 млрд грн ежегодно. Однако против такой идеи выступили многие депутаты – законопроект о создании Дорожного фонда был «успешно» завален Верховной Радой еще в марте.

Не очень охотно поддерживают создание фонда и в Министерстве финансов, ведь придется ломать голову над тем, как покрыть сокращение поступлений в бюджет. В новом законопроекте о создании Дорожного фонда, который правительству необходимо будет провести через парламент осенью, скорее всего, объем средств от акциза на ввоз нефтепродуктов для фонда урежут.

Помочь собрать недостающие деньги могут международные финансовые доноры. Как отметил премьер-министр, к финансированию Дорожного фонда кроме государства подключатся и международные финорганизации – Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития.

Премьер сообщил, что дороги в Украине будут децентрализованы и частично отданы в ведение местных властей, «чтобы люди работали на местах, а не из Киева этим вопросом управлять». Деньги из фонда будут распределяться справедливо по формуле. «Я абсолютно серьезно говорю о том, что в 2017 году – это будет одно из самых масштабных строительств не то что за время независимости, а, возможно, и от Олимпиады-80», - сказал Гройман на заседании правительства.

Следует отметить, что в этом году Украина уже выделила рекордные за последние годы средства на дорожное хозяйство - свыше 11 млрд грн, но их все равно не хватает. Министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью УНИАН сообщил, что в 2016 году будут проводиться только восстановительные работы на дорогах.

Сможет ли правительство убедить депутатов в необходимости создания Дорожного фонда, а потом наполнить его – мы узнаем осень.

Дмитрий Сидоренко (УНИАН)