Британия создаст департамент для подготовки к выходу из ЕС

Правительство Великобритании в понедельник приняло решение создать новый департамент, комплексной задачей которого будет подготовка страны к выходу из Евросоюза, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра страны Дэвида Кэмерона.

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"Кабинет министров одобрил предложение премьера о создании нового подразделения для руководства работой государственной службы по требующим проработки вопросам с целью представить варианты и рекомендации новому премьер-министру", - сказала она.

Она также отметила, что Лондон в ближайшие недели будет контактировать с европейскими партнерами.

По ее словам, Кэмерон ясно дал понять, что изменения обстоятельств для граждан ЕС в Британии и британцев за рубежом последуют не сразу, этим займется уже следующий премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, чтоуйдет в отставку в октябре этого года.

Соответствующее заявление он сделал после объявления результатов референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза.