Эксперт о моратории на вывоз древесины: "Любые запреты ведут к злоупотреблениям"

В том числе и разрекламированный мораторий на вывоз древесины в круглом виде себя не оправдал, рассказал он в интервью журналистам.

"Нет примера удачного, с точки зрения интересов всех участников рынка, применения подобных запретов. Это сродни предложению запретить ввоз пшеницы, рассчитывая на гипотетический экспорт макарон украинского производства в Италию. Если мы выбрали целью рыночную экономику, свободную торговлю и интеграцию в систему мирового распределения труда и ресурсов, то нужно создавать условия для бизнеса, а не дотировать его за счет ограничений в лесной отрасли", - отметил Кравец.

"Запреты на экспорт или другие ограничения не принесут ничего",- разделяет эту мысль и Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики.

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"В лесной отрасли и деревообрабатывающей промышленности запреты приводят к недобросовестной конкуренции, коррупции и недостаточной эффективности. Например, в ЕС нет никаких ограничений: и немецкие, и австрийские фирмы экспортируют дерево, и в США, и в Японию. Как раз для Украины лесное хозяйство, особенно в экономически слаборазвитых территориях, может стать очень важной отраслью экономики. Конечно, лесная промышленность должна основываться на принципе неистощительного природопользования и строго соответствовать стандартам экологической безопасности. В ЕС было показано, что именно интенсивное лесное хозяйство по принципу "восстановление леса" это лучшее средство для сохранения окружающей среды. В Украине выполнение "лесного аудита", который учитывает потенциалы и точно показывает лучшие способы для эффективной лесной промышленности, было бы первым шагом к европейским принципам. Здесь ЕС готово оказать помощь", - рассказал Хармс.

Сегодня вопрос "лесного аудита" пытаются решить с помощью чипирования, но существующая система в Украине не отвечает современным требованиям. "Умельцы" находят способы мошенничества для обмана этой системы. И здесь можно и нужно использовать опыт ЕС. К примеру, австрийская фирма Швайгоффер, которая в ответ на необоснованные обвинения защитников природы, предложила присоединиться всем активистам к внедрению системы контроля за происхождения древесины, основанной на GPS технологии. Как писали СМИ Румынии, с помощью этой системы можно проконтролировать путь срубленного дерева от пенька до готовой продукции, например мебели, и в обратном порядке так же. И главное, контроль за перемещением древесины онлайн могут осуществлять и активисты и проверяющие службы, а сфальсифицировать данные будет не возможно.

К​стати, к​ак еще отметил в интервью журналистам Кравец, модель распределения древесины, которую проталкивают сейчас в Верховной Раде, и которая позволила бы в первую очередь насыщать внутренний рынок, рассматривается распределение сырья через аукционы, с разными правами для резидентов и нерезидентов, порочна, как и любая дискриминация.

"Любая монополия и любые запреты ведут к злоупотреблениям", - подчеркнул Кравец​