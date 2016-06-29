Олланд рассказал британцам о потерях из-за "развода" с ЕС
09:20, 29 июня 2016Разное
1558
«Если британцы не хотят свободного перемещения, у них не будет доступа к единому рынку», — сказал французский лидер.
REUTERS
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Великобритания потеряет доступ к единому рынку Евросоюза из-за ограничений во въезде для работников из ЕС, сообщает Reuters.
«Если британцы не хотят свободного перемещения, у них не будет доступа к единому рынку», — уточнил французский лидер.
Он добавил, что в том случае, если Великобритания ограничит въезд работникам из Европы, лондонская клиринговая палата в Сити больше не сможет проводить операции в евро, передает Gazeta.ru.
Ранее Олланд заявил, что решение граждан Великобритании, проголосовавших за выход страны из ЕС на референдуме, станет «тяжелым испытанием» для Европы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter