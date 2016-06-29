Отмена минимальных цен на алкогольную продукцию убьет рынок – Укрводка

Об этом в комментарии Українським Новинам сообщил председатель ассоциации "Укрводка" Владимир Остапюк.

По его словам, ряд предприятий с целью легализации контрафакта обжаловали в суде правительственное решение о введении минимальных розничных цен на алкоголь. Теперь иск рассматривается Высшим Административным судом, первое заседание которого состоится 30 июня.

"Отмена постановления Правительства не только откинет нас на 10 лет назад, но и приведет к миллиардным потерям госбюджета. Именно поэтому рассмотрение дела в суде должно проходить под наблюдением СМИ, чтобы не допустить решения, которое навредит обществу и государству. По сути - это будет выбор для страны между легальным и контрафактным алкоголем", - подчеркнул он.

При этом Владимир Остапюк сообщил, что сейчас ведутся переговоры между производителями и правительством относительно очередного повышения уровня минимальных розничных цен.

"Уже сегодня минимальные розничные цены не соответствуют реалиям рынка, что приводит к появлению на полках магазинов продукции сомнительного происхождения, происходят злоупотребления с уплатой налогов. Легальная продукция стоит сегодня дороже и не может конкурировать с продукцией, с которой не уплачены налоги", - объяснил руководитель Укрводки.

По мнению специалистов Укрводки, сейчас действующий уровень минимальных цен,не отражает рост ставок акцизного налога, цен на энергоносители, спирт, заработной платы, инфляционных процессов и других составляющих алкогольной продукции. По расчетам экспертов алкогольной отрасли минимальная розничная цена бутылки водки 0,5 л по состоянию на май 2016 не может стоить меньше чем 69,90 грн, бутылки вина - 33 грн, коньяка 3 звездочки - 104,90 грн.

"Легальные производители алкогольных напитков неоднократно обращались в профильные министерства и к Премьер-министру Украины относительно необходимости приведения уровня минимальных цен на алкогольные напитки к экономически обоснованному уровню. Однако с начала 2016 года и до сих пор ситуация даже не сдвинулась с места", - пояснил Владимир Остапюк.

По расчетам ассоциации, увеличение минимальных цен до экономически обоснованного уровня приведет к дополнительному наполнению государственного бюджета только за счет НДС около 1,2 млрд грн, дополнительно налога на прибыль предприятий около 200 млн грн, розничного акцизного налога в местные бюджеты плюс 300 млн грн в год.