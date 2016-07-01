Отныне переселенцы будут получать пенсию и соцпомощь исключительно через "Ощадбанк"

Как сообщила пресс-служба банка, переселенцам, которые ранее получали выплаты через другие банки, для перехода на обслуживание в «Ощадбанк» нужно один раз посетить учреждение банка, чтобы пройти процедуру идентификации, заключить договор и получить платежную карточку.

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Также сообщается, что банк планирует организовать выдачу или обмен платежных карт на карты - электронные пенсионные удостоверения для переселенцев-получателей пенсий уже в августе, для чего пенсионерам следует подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд по месту жительства, после чего обратиться в отделение банка.

«Ощадбанк» обещает приложить максимум усилий для оперативного обслуживания всех клиентов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в марте обязал государственный «Ощадбанк» до 1 июля 2016 года обеспечить по обращению переселенцев открытия им счетов и выдаче платежных карточек, и не позднее 1 августа начать по обращению клиентов изготовление и обмен существующих платежных карт на платежные карты-пенсионные удостоверения за свой счет.

По оценкам Министерства социальной политики Украины, по состоянию на 29 июня текущего года на учете состоят 1 млн 788 тыс. 527 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.

«Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. В 2015 году банк получил 12,3 млрд грн убытка в связи с формированием резервов по активам.