Гройсман настаивает на реформе системы трудоустройства в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман настаивает на реформировании системы трудоустройства в стране, ключевой целью которого станет создание рабочих мест, а не поддержка безработных. Об этом Гройсман сказал в ходе заседании правительства.

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"По рынку труда есть вопросы. Он не реформирован. Он ориентирован на то, чтобы финансировать не создание рабочих мест, а содержание безработицы. Это задача вице-премьера (Павла Розенко - УНИАН) и министра (социальной политики Андрея Ревы - УНИАН). Мы должны изменить эту ситуацию. Надо инвестировать в создание рабочих мест, а не компенсацию по безработице", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ) для лиц в возрасте от 15 до 70 лет, в первом квартале 2016 года вырос до 9,9%, или до 1,77 млн человек, по сравнению с 9,1% по итогам 2015 года. Средний размер пособия по безработицы варьируется от месяца к месяцу. По итогам 1 квартала он составлял порядка 1500 - 1570 грн.