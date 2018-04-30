Баланс недели: макроэкономический оптимизм, сепаратистский уголь и реформа "Нафтогаза"

На минувшей неделе правительство Владимира Гройсмана во всю мощь излучало оптимизм. Ярким свидетельством этому стало утверждение Кабмином трехлетней программы прогнозных показателей развития отечественной экономики – на 2017-2019 годы. Так, рост ВВП и промпроизводства должен составить 3-4% в год. А рост реальной заработной платы и социальных стандартов - 5,4%.

Данные показатели, действительно, выглядят довольно оптимистическими, особенно если учесть, что в 2014-2015 годах украинский ВВП демонстрировал падение на 6,8% и 9,9%, соответственно.

«С моей точки зрения, рост может быть значительно больше. Потенциал страны - значительный. Прозрачная приватизация, дерегуляция, развитие международных рынков, углубление переработки дадут большой рост», - уверенно заявил премьер Гройсман.

В свою очередь замминистра Минэкономразвития Юлия Ковалив спрогнозировала рост ВВП в текущем году на 1%, уровень инфляции – 14%. По мнению Ковалив, позитивные макропоказатели будут достигаться с одновременным притоком иностранных инвестиций.

Вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил еще одну приятную новость – прогнозируемый рост зарплаты будет зафиксирован впервые за три последних года. Кроме того, это будет способствовать росту социальных стандартов в целом. «Рост будет выше, чем инфляция», - сказал Розенко.

Безусловно, Кабмин рассмотрел и пессимистический сценарий развития экономики – рост ВВП всего 1,5% в 2017 году, 2% - в 2018 году.

Правда, если оптимистический сценарий базируется на том, что основным двигателем развития станут инвестиции в реальный сектор, то пессимистический сценарий может состояться на фоне ослабления спроса и замедления процессов модернизации экономики.

Между тем, представленные правительством показатели - не окончательные и могут меняться. «Возникал вопрос о том, что мы часто делаем прогнозирование. Но даже в странах со стабильными экономиками макропрогнозирование проходит 2-3 раза в год. У нас же есть фактор ситуации на востоке. И будет правильно, если мы будем вводить коррективы», - подчеркнул первый вице-премьер Степан Кубив.

Стоит отметить, что утверждение основных показателей украинской экономики необходимо для того, чтобы наша страна могла надлежащим образом погашать с 2019 года свои обязательства по выпущенным облигациям, которые были реструктуризированы в ноябре 2015 года.

Спасительный уголь

На минувшей неделе министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш сообщил очень важную новость - предприятия энергетической сферы после почти месячного перерыва возобновили закупку антрацитного угля на оккупированной территории Донбасса.

Значима эта новость тем, что запасы угля марки «А» на складах ТЭС таяли на глазах, достигнув минимальных объемов. А тут еще и «Энергоатом» не может подставить в ближайшее время плечо, поскольку сразу большое количество атомных блоков в силу разных причин находятся в ремонте.

В начале минувшей недели ситуация с Единой энергетической системой выглядела удручающе. К тому же из-за жары потребление электроэнергии выросло на 11,6%, до 381,7 млн кВт-ч,

Как результат - в Украине наметился дефицит производства электроэнергии на уровне 1 мегаватта.

Чтобы избежать веерных отключений, специалистам госкомпании «Укрэнерго» ничего не оставалось, как призвать промышленные предприятия и население к осознанному и рациональному потреблению электроэнергии в зной.

Вполне вероятно, готовились плановые отключения потребителей, как это уже было зимой 2014-2015 гг. По информации УНИАН, одновременно готовился и план «Б» по спасению энергосистемы, предполагающий производство электроэнергии на простаивающих ныне газомазутных блоках, а также импорт электроэнергии из Беларуси или Молдовы. Но как наиболее простой и быстрый вариант решения проблемы – разблокирование поставок угля из зоны АТО. Что, собственно, в середине недели и произошло.

Впрочем, Черныш подчеркнул, что о полном обеспечении безопасности перевозок угля речь не идет, поскольку идут боевые действия, но «за счет усилий специальной мониторинговой миссии и договоренностей на уровне государств Украины и России в Минске можно обеспечить относительную безопасность на некоторых перегонах, где перевозится уголь».

Пресс-служба «ДТЭК Энерго» (компания контролирует около 70% тепловой генерации) подтвердила, что поставки угля с неподконтрольной украинским властям территории Донбасса остаются крайне нестабильными, а поставляемый уголь практически сразу же сжигается на ТЭС. В «ДТЭК» призвали пока не сильно радоваться, уточнив, что для стабильного прохождения предстоящего отопительного сезона к нынешним запасам топлива на складах ТЭС необходимо накопить еще 500 тыс. тонн угля марки «Г» (добывается на контролируемой территории) и 700 тыс. тонн угля марки «А» (дефицитного антрацита). Спасти ситуацию может импорт, однако здесь, по мнению «ДТЭК», существуют преграды в виде низкого тарифа на электроэнергию, произведенную на ТЭС из угля. Кроме цены на электроэнергию, компания Рината Ахметова также отстаивает новую формулу ценообразования на уголь, известную как «Роттердам плюс доставка», которую в апреле утвердила НКРЭКУ. Однако неожиданно категорически против выступил премьер-министр и даже убедил президента Порошенко в опасности введения «роттердамской формулы». На заседании правительства 1 июля Владимир Гройсман в очередной раз назвал неприемлемой формулу «Роттердам плюс доставка» и напомнил, что уже дал несколько распоряжений с требованием разобраться с ней. Представление результатов правительственной ревизии было анонсировано на 6 июля.

Неприкаянный газпромовский газ

После некоторого затишья на минувшей неделе посыпались новости на газовую тематику. Первым отметился глава российского «Газпрома» Алексей Миллер. Он предложил Украине покупать в третьем квартале газ по цене 165,57 долл. за тыс. кубометров. Но глава «Нафтогаза» Андрей Колобев тут же парировал – с учетом калорийности газа от «Газпрома» реальная его цена будет составлять не 165, а 173 долл. за тыс. куб. м. «Цена будет не менее 172, а может и 175 долл. за 1 тыс. куб. метров в зависимости от того, какой калорийности газ нам предоставит «Газпром». Поэтому корректно говорить о цене в 173 долл. за 1 тыс. куб. метров», - уточнил Коболев.

Украина с конца 2015 года не покупает газ у «Газпрома» и пока не спешит это делать. В частности, глава «Нафтогаза» указал на несовершенство подписанного еще в 2009 году в то время премьером Юлией Тимошенко договора и предложил «Газпрому» прописать условия возможной поставки в дополнительном соглашении. Тем более, что цена российского и европейского газа для Украины практически равна. В дополнение к этому, Коболев отметил, что он рассчитывает на принятие решения Всемирным банком о выделении осенью 500 млн долл. кредитных средств, которые будут использоваться для финансирования поставок природного газа в Украину.

Кроме импорта газа, важной темой является его транзит. По мнению Коболева, для удержания объемов транзита российского газа в Европу важно провести разделение «Нафтогаза». Именно этот шаг и предпринял Кабмин на минувшей неделе. Правительство приняло решение об утверждении плана реструктуризации нефтегазового холдинга. Он предусматривает отделение от « Нафтогаза» деятельности по транспортировке и хранению природного газа (фактически оператора газотранспортной системы – «Укртрансгаза»). Это решение, по словам Степана Кубива, не даст возможности членам наблюдательного совета разделенных компаний занимать посты в области реализации энергоресурсов.

Важно отметить, что это - первый этап на пути реформирования «Нафтогаза». Кроме выделения в обособленную структуру транспортной составляющей (вместе с подземными хранилищами), в дальнейшем от холдинга должны будут получить независимость сферы добычи углеводородов и их сбыта. Для этого на 4-7 июля запланирована встреча представителей Министерства энергетики и угольной промышленности, Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка при участии юристов, занимающихся судебным разбирательством с Россией в Стокгольмском арбитраже.

Нацбанк зафиксировал позитив

Минувшая неделя была богата и на банковские новости. Так, НБУ удалось отбиться в суде от акционеров банка «Юнисон», требовавших отменить решение регулятора о признании банка проблемным и неплатежеспособным.

Тем временем Фонд гарантирования вкладов принял решение о продлении сроков ликвидации банка «Киевская Русь» на 2 года – до 16 июля 2018 года, и продаже залогового имущества ряда других банков, таких как «Форум», «Столичный», «Брокбизнесбанк», «Киев», «Порто-Франко», «Актив-Банк», «Златобанк», «Мелиор Банк», «Даниэль», «Национальный кредит», «Городской коммерческий банк», «Прайм-Банк» и «Контракт».

Снова всплыла история с банкротством банка «Михайловский». 30 июня прокуратура Киева внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовного преступления в деле о доведении до банкротства банка «Михайловский». По словам депутата и представителя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Павла Ризаненко, досудебное расследование было поручено киевской Нацполиции, а процессуальное руководство возложено на прокуратуру города. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершения возможного уголовного преступления. В дополнение к этому депутат высказал недовольство политикой НБУ, который два года не замечал мошеннических действий акционеров и менеджмента «Михайловского». «То, что владелец и менеджмент банка мошенники - это одно, а вот то, что Нацбанк упорно не хотел это замечать два года, то это не меньшая проблема», - подчеркнул Ризаненко.

Несмотря на критику политики НБУ, на минувшей неделе заместитель главы Нацбанка Владислав Рашкован в презентации двухлетней работы команды регулятора отметил следующие позитивные стороны: банковская система стала прозрачной в части структуры акционеров банков (уровень раскрытия собственников достиг 98,7%); учетная ставка НБУ снизилась до 16,5%; международные резервы выросли до 13,5 млрд долл; уставный капитал банков поднялся на 18%, до 257 млрд грн на фоне снижения количества платежеспособных банков со 147 до 109 шт.

Дмитрий Сидоров (УНИАН)