Гройсман: Субсидии никто никому возвращать не будет

Внедренная в Украине система предоставления гражданам субсидий, компенсирующий рост коммунальных тарифов, является эффективным и безвозвратным инструментом социальной защиты, сказал в рамках своего обращения к гражданам в социальной сети Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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По его мнению, вокруг темы субсидий на текущий момент много слухов и домыслов, в том числе о том, что рано или поздно выплаченные субсидии придется возвращать государству.

«Субсидии никто никому возвращать не будет. Это безвозвратно, - сказал глава правительства. - Это эффективная и безвозвратная система социальной защиты».

Как сообщал УНИАН, на текущий момент в Украине получателями субсидий являются порядка 5,5 млн семей. Общий объем средств, который выделен на выплату субсидий, составляет порядка 40 млрд грн.

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В Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, в отопительном сезоне 2016-2017 гг. вырастет до 8-9 млн - из-за установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей и, как следствие, роста тарифов на тепло, свет и воду.

По расчетам Министерства финансов, общая сумма субсидий, которая потребуется для того, чтобы закрыть потребность в компенсационных платежах в 2017 году, составит 70-80 млрд грн.

Вместе с тем, Минфин и Минсоцполитики отмечают, что с 2017-го года система выплаты субсидий будет меняться, уже сейчас прорабатывается механизм монетизации выплат, который станет мотивацией для потребителей снижать потребление газа в пользу других источников энергии или рационального использования существующих ресурсов.