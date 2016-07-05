В России из-за нехватки денег могут отказаться от индексации пенсий военных

Чтобы оптимизировать расходы, правительству РФ придется отказаться от индексации пенсий военных пенсионеров до 2019 года, рассказали «Газете.Ru» источники в правительстве.

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Как сообщалось, в понедельник, 4 июля, на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева было одобрено предложение Минфина о заморозке расходов федерального бюджета в номинальном выражении на три года.

При этом ранее в Минфине придерживались мнения, что номинальное сдерживание расходов приведет к их реальному сокращению на 20% к 2019 году.

«В отличие от прошлых лет эти бюджетные лимиты уже не содержат значительного роста военных расходов. Они же предполагают и перераспределение расходов на развитие регионов и спорта в пользу социальных программ», — сообщил источник.

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По этим предложениям в том числе сворачиваются программы развития Дальнего Востока и сокращаются расходы на развитие Крыма.

«Значительную часть (расходов — ред.) предлагается сэкономить за счет отказа от индексации пенсий военных пенсионеров вплоть до 2019 года на общую сумму в 122 млрд руб., и решить, за счет каких ресурсов проводить индексацию страховой части пенсии в 2017 году в полном объеме», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Резервный фонд России к 2017 году полностью опустеет.