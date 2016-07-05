В России из-за нехватки денег могут отказаться от индексации пенсий военных
За счет отказа от индексации пенсий военных пенсионеров вплоть до 2019 года хотят сэкономить 122 млрд руб.
Чтобы оптимизировать расходы, правительству РФ придется отказаться от индексации пенсий военных пенсионеров до 2019 года, рассказали «Газете.Ru» источники в правительстве.
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Как сообщалось, в понедельник, 4 июля, на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева было одобрено предложение Минфина о заморозке расходов федерального бюджета в номинальном выражении на три года.
При этом ранее в Минфине придерживались мнения, что номинальное сдерживание расходов приведет к их реальному сокращению на 20% к 2019 году.
«В отличие от прошлых лет эти бюджетные лимиты уже не содержат значительного роста военных расходов. Они же предполагают и перераспределение расходов на развитие регионов и спорта в пользу социальных программ», — сообщил источник.
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По этим предложениям в том числе сворачиваются программы развития Дальнего Востока и сокращаются расходы на развитие Крыма.
«Значительную часть (расходов — ред.) предлагается сэкономить за счет отказа от индексации пенсий военных пенсионеров вплоть до 2019 года на общую сумму в 122 млрд руб., и решить, за счет каких ресурсов проводить индексацию страховой части пенсии в 2017 году в полном объеме», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Резервный фонд России к 2017 году полностью опустеет.