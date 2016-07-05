В Италии заявили, что переговоры ЕС и США о свободной торговле зашли в тупик

Обсуждение проекта зоны свободной торговли между США и ЕС зашли в тупик, сказал итальянский министр, добавив, что под угрозой срыва и соглашение с Канадой.

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"Мы слишком долго вели переговоры",- сказал министр экономического развития Италии Карло Календа, передает Рейтер.

"Я думаю (соглашение) провалится, а сделка с Канадой также может не состояться".

Переговоры о создании Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), которое подразумевает создание зоны свободной торговли между ЕС и США, начались около трёх лет назад. Однако стороны так и не смогли преодолеть разногласия в различных вопросах, в том числе и в сфере сельского хозяйства.

Как сообщал УНИАН, в руководстве Еврокомиссии существуют серьезные сомнения, что соглашение о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве между США и Евросоюзом будет заключено в ближайшее время.