Антимонопольный комитет исследует конкуренцию на рынке магазинов duty free в Украине

Об этом сообщила пресс-службы регулятора.

Согласно сообщению, АМКУ до 4 августа проводит опрос участников рынка, экспертов и заинтересованных лиц о конкурентной среде в сфере торговли duty free.

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«Комитет в рамках исследования собирает предложения относительно возможных мероприятий, в том числе изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность на указанном рынке, принятие или внесение которых необходимо для устранения факторов, сдерживающих развитие конкуренции на рынке», - говорится в сообщении.

Как написала на своей странице в Facebook государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская, рассмотрение данного вопроса регулятор начинал с отдельной жалобы, что вылилось в исследование всего рынка беспошлинной торговли. «Много было нареканий, публикаций в СМИ, критики существующего порядка доступа субъектов хозяйствования на рынок беспошлинной торговли в аэропортах и воздушных суднах. Жаловались на злоупотребления и коррупцию, монополизацию рынка и дискриминацию участников, устаревшие правила и непрозрачные процедуры и многое другое», - написала Загребельская на своей странице.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2015 года Верховная Рада Украины отклонила проект закона, разрешающий работу магазинов беспошлинной торговли duty free не только в зонах вылета, но и в пунктах пропуска через государственную границу в зонах прилета при въезде граждан в страну. Согласно действующему законодательству, магазины duty free могут быть расположены только в зонах выезда из Украины.

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Авторы законопроекта отмечали, что отсутствие у граждан возможности пользоваться услугами магазинов duty free при въезде в Украину заставляет их покупать товары, выезжая с территории Украины с последующим их ввозом при возвращении, или покупать такие товары в магазинах duty free на территории других государств, оставляя там значительные финансовые средства.

В то же время, в Министерстве финансов заявляли, что принятие данного законопроекта непременно приведет к возникновению различных схем ухода от уплаты налога в связи с возможным ввозом в Украину резидентами страны значительных объемов разнообразных иностранных товаров, а также приведет к сокращению таможенных платежей в государственный бюджет.

Магазины duty free в зонах прилета функционируют более чем в шестидесяти странах мира, в том числе - США, Канаде, Австралии, ОАЭ, Южной Кореи, Ираке, ЮАР, Азербайджане, Турции, а также в ряде европейских стран.