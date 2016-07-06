Соглашение о свободной торговле между Канадой и ЕС должны одобрить парламенты стран-членов Евросоюза

Такое решение приняла Еврокомиссия во вторник, 5 июля, передает Deutsche Welle.

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Еврокомиссия сначала планировала процедуру одобрения сделки как документа, что касается исключительно ЕС. В этом случае соглашение должны поддержать только депутаты Европарламента и профильные министры стран-членов ЕС. Однако на фоне протестов общественности против соглашения о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) правительства многих стран ЕС высказались за то, чтобы соглашение с Канадой было проголосовано в национальных парламентах.

Пытаясь избежать длительной блокады, Еврокомиссия пошла на уступки - при этом соглашение временно будет действовать после его одобрения Европарламентом и министрами. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал национальные парламенты можно скорее ратифицировать соглашение. "На кону - доверие к европейской торговой политике", - отметил он в заявлении, что цитирует агентство dpa.