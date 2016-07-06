Несколько сотен человек прорвались из Венесуэлы в Колумбию из-за дефицита товаров

Около 500 женщин со штурмом прорвались из Венесуэлы в Колумбию, чтобы посетить местные магазины и приобрести товары первой необходимости, cообщает РБК со ссылкой на местное издание La Opinion.

"Женщины из города Уренья, граничащего с Колумбией, прорвались через границу, охраняемую солдатами Национальной гвардии. Как видно из ролика, который у себя в Twitter опубликовал экс-президент Колумбии Альваро Урибе Велес, военные сначала не пускали их, однако впоследствии оцепление удалось прорвать. Женщины посетили магазины колумбийского города Кукута, они скупали туалетную бумагу, муку, растительное масло и другие товары, которые им трудно приобрести дома из-за дефицита", - отмечает The Guardian.

Затем они вернулись обратно в Венесуэлу, напевая гимн своей страны.

В августе 2015 года президент Венесуэлы Николас Мадуро закрыл участок границы с Колумбией протяженностью 1,4 тысячи миль (2,25 тысячи километров). Тогда же он начал борьбу с контрабандистами, действовавшими в районе границы двух стран. На минувшей неделе министры обороны Венесуэлы и Колумбии провели встречу, на которой начали переговоры о возобновлении сотрудничества в сфере безопасности на границе.

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В начале июня рядом с дворцом президента Мадуро в Каракасе прошла уличная акция, участники которой кричали "Мы хотим еды!". Национальная гвардия применила против них слезоточивый газ.

Венесуэла переживает тяжелый экономический кризис, который характеризуется трехзначной инфляцией, нехваткой продуктов и лекарств, постоянными отключениями воды и электричества. Мадуро объявил в стране чрезвычайное экономическое положение.