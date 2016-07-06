Британцы готовят коллективный иск к MasterCard на 19 миллиардов фунтов

Клиенты платежной системы MasterCard готовят коллективный иск к компании с намерением взыскать 19 млрд фунтов стерлингов ($24,5 млрд), сообщает портал International Business Times. По мнению истцов, MasterCard завышает комиссию за обработку трансграничных операций по банковским картам в пределах Евросоюза, передает RNS.

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«Цены на все, что мы покупали в период с 1992 по 2008 год, были выше, чем должны быть, в результате противозаконных действий MasterCard… Деятельность MasterCard является явным нарушением законодательства… Мы все переплатили порядка 19 млрд фунтов стерлингов на протяжении 16 лет. Хотя многие из нас и не знали этого, эксперты, изучающие рынок ритейла, были в курсе происходящего», — заявил бывший финансовый омбудсмен Великобритании Уолтер Меррикс, отвечающий за подготовку коллективного иска британских потребителей.

В MasterCard сообщили, что компания «полностью не согласна» с обвинениями. «Система электронных платежей обеспечивает реальные выгоды для людей как при онлайн-оплате, так и при оплате в магазинах», — говорится в заявлении компании.

MasterCard — международная платежная система и транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира.