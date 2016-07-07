Олимпийские игры обойдутся Бразилии в $4,6 миллиарда - на 50% больше запланированного

Олимпийские игры, которые пройдут в Рио-де-Жанейро в этом году, обойдутся Бразилии в $4,6 млрд, что на 51% больше запланированного, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование бизнес-школы Оксфордского университета.

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Авторы исследования полагают, что при существующих экономических условиях Бразилия едва ли может позволить себе такие незапланированные траты.

«Перерасход средств более чем в миллиард долларов происходит тогда, когда Бразилия едва ли может себе это позволить, учитывая, что страна переживает свой самый серьезный экономический и политический кризис со времен 1930 гг., а Рио-де-Жанейро особенно сильно пострадал от рецессии», — заявил ведущий исследователь бизнес-школы Бент Флайберг, передает RNS.

Исследователи также отметили, что за последние 10 лет Олимпийские игры стоили в среднем $8,9 млрд без учета транспортной и гостиничной инфрастуктуры, и перерасход на Игры в Бразилии будет значительно меньше, чем в других странах ранее, — в Сочи и Лондоне он составил 289% и 76% соответственно.