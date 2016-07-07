Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий ликвидацию Нацкомфинуслуг

Верховная Рада приняла за основу законопроект, касающийся консолидации функций государственного регулирования рынков финансовых услуг, который предусматривает разделение функций Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

За принятие за основу указанного законопроекта (№2413а) проголосовали 235 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил в ходе принятия законопроекта спикер Верховной Рады Андрей Парубий, принятие этого документа необходимо для выполнения требований основного кредитора Украины Международного валютного фонда, и он будет доработан ко второму чтению профильным комитетом.

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Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент два законопроекта, касающихся консолидации функций государственного регулирования рынков финансовых услуг. Законопроектами предлагается функции комиссии распределить между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины.

При этом НКЦБФР будет заниматься регулированием негосударственных пенсионных фондов, фондов совместного инвестирования, фондов финансирования строительства, эмитентов ипотечных сертификатов и доверительных обществ. Национальный банк, в свою очередь, будет регулировать страховые компании, кредитные союзы и учреждения, бюро кредитных историй и финансовые учреждения (лизинговые и факторинговые компании, ломбарды и т.д.).

Принятие данных законопроектов позволит сократить количество контролирующих и надзорных органов, избежать дублирования функций и повысить качество и эффективность государственного регулирования.