В Китае с начала года создано более 7 миллионов новых рабочих мест

В Китае в январе-июне 2016 года было создано 7,17 миллиона новых рабочих мест в городах, сообщает Росбалт со ссылкой на замминистра трудовых ресурсов страны Син Чансин.

"Городской уровень безработицы в КНР в конце июня составил 4,05%, незначительно поднявшись с 4,04% с конца I квартала", - говорится в сообщении.

Еще в марте премьер Госсовета КНР Ли Кэцян докладывал на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, что в стране в текущем году будет создано 10 миллионов новых городских рабочих мест и уровень безработицы не превысит 4,5%.

Соотношение числа вакансий к незанятым работникам в июне составило 1,05 в 100 китайских городах, по сравнению со значением 1,07 в первом квартале, что указывает на незначительное уменьшение количества открытых вакансий.

Ранее на этой неделе Министерство промышленности и информатизации Китая опубликовало программу содействия развитию предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) на 2016-2020 годы.

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Авторы документа отмечают, что в ходе стимулирования развития средних и малых предприятий упор будет сделан на модернизации этих предприятий и повышении их инновационного потенциала, а также расширении их внутреннего и внешнего рынков.

Помимо этого, в документе подчеркивается необходимость усиления финансово-кредитной поддержки и повышения уровня обслуживания среднего и малого бизнеса.

Согласно программе, Китаю предстоит выявить роль государственного фонда развития МСБ, ускорить строительство ориентированной на малые и средние предприятия системы кредитных гарантий, претворить в жизнь "Закон о содействии развитию средних и малых предприятий".