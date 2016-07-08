Глава "Таможенного контроля" заявляет о слежке

Председатель общественной организации "Таможенный контроль" Инна Биленко заявила о том, что за ней ведется слежка.

"С понедельника за мной началось открытое слежения. Неизвестные лица ездили за мной всюду, поменяли 5 машин за несколько дней. Все эти факты зафиксированы и будут переданы в правоохранительные органы", - рассказала Биленко.

Глава "Таможенного контроля" считает, что причиной преследований являются реформы, которые продвигает организация.

"Таможенный контроль" продвигает реформы, которые прекратят коррупционные схемы, которые строились годами. Конечно, тем, кто имеет незаурядные доходы от несовершенного таможенного законодательства Украины невыгодно менять его, поэтому нашу организацию пытаются запугать", - добавила председатель "Таможенного контроля".