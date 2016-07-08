"Выжигать каленым железом": Кабмин отстранил от должности замминистра-коррупционера

Кабинет министров отстранил от должности ранее задержанного за вымогание взяток с врачей Александровской больницы в Киеве заместителя министра здравоохранения Романа Василишина.

Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы приняли решение отстранить его от должности, что является абсолютно логичным", - сказал премьер.

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Он добавил, что благодарен правоохранителям из СБУ, Генпрокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за то, что они помогают "выжигать каленым железом" коррупцию.

Справка УНИАН. 8 июля генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали за взяточничество заместителя министра здравоохранения Романа Василишина.

По словам Луценко, Василишин получал от 50 до 100 тысяч гривень поборов только из урологического центра Александровской больницы в Киеве. Василишин, который до этого был руководителем Александровской больницы, представил коллективу этой больницы Юрия Серняка, который занял должность директора урологического центра этой больницы и лично распределял врачей по операциям. За каждую из этих операций врачи вымогали деньги у пациентов и сдавали их Серняку, который эти деньги аккумулировал и передавал Василишину.