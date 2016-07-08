Россиянам могут заморозить пенсии еще на три года

Заморозка пенсионных накоплений россиян в 2017 году, скорее всего, произойдет. Об этом глава Минтруда РФ Максим Топилин рассказал в интервью «Газете.Ru».

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«Если у Минфина найдется в следующем году лишних почти 400 млрд (рублей - ред.), тогда вопрос будет обсуждаем. Ведь что такое накопительный элемент в существующей системе? Вы меньше собираете в пенсионный фонд тарифных отчислений, но вам же пенсионерам надо платить. Поэтому те 6% накопительной, а это 390 млрд в следующем году, вы должны взять трансфертом из бюджета. Я не слышал от Минфина, что у них для накопительной пенсии образовалось 400 млрд», – пояснил министр.

Как отметил Топилин, «в следующем году больше денег на социальные программы не будет, надо оптимизироваться дальше». Он отметил, что в 2016 году благодаря мораторию на формирование пенсионных накоплений у правительства образовалось 342 млрд рублей.

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В свою очередь, Пенсионный фонд РФ приготовился к заморозке пенсионных накоплений на ближайшие три года, передает RNS. Как отмечается в материалах ПФР, «при формировании проектировок бюджета ПФР на 2017–2019 годы взято за основу продление моратория на перечисление страховых взносов на накопительную пенсию на весь период».

В начале июля СМИ сообщили, что пенсионные накопления россиян могут быть заморожены до 2019 года, так как в проекте бюджета на ближайшие три года их формирование не предусмотрено. Аналогичные моратории действовали в 2014–2016 годах. В Центробанке еще в конце 2015 года допускали, что заморозка пенсионных накоплений может продлиться в 2017 году и далее, передает Slon.ru.

Топилин в мае 2016 года отмечал, что заморозка пенсионных накоплений в 2014–2016 годах позволила сохранить для россиян 1,5 трлн рублей.