Минувшая неделя ознаменовалась значимыми экономическими новостями / lifter.com.ua

Баланс недели: новая торговая война с Россией, Гройсман ответил популистам и миллиарды от НБУ

Виталий Чуйко
09:05, 09 июля 2016
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Украина и Россия обменялись торговыми ограничениями, «Нафтогаз» задумался о закупке газа для отопительного сезона, Гройсман дал ответ тарифным популистам и парламентские «подковерные игры» при выборе членов Совета НБУ - таковы основные экономические новости минувшей недели.

Минувшая неделя ознаменовалась значимыми экономическими новостями / lifter.com.ua

Россия, находящаяся в состоянии необъявленной войны с Украиной, на минувшей неделе решила усилить конфронтацию. Кремлевский домочадец Путин своим указом продлил дискриминационные ограничения на экспорт и транзит украинских товаров через территорию РФ до конца 2017 года. Это явно противоречит положениям Всемирной торговой организации, так как подобные ограничения не могут длиться более шести месяцев. Но разве когда-нибудь Россия уважала международное право?

Наиболее опасным для Украины пунктом указа Путина является практически полное блокирование транзита товаров в страны Средней Азии, прежде всего в Казахстан и Киргизстан.

Из-за действий России Украина может потерять миллиард долларов. Ведь наш экспорт в эти страны в прошлом году составил почти 800 млн долл., а в январе-апреле 2016 года – 130 млн долл.

К тому же, если раньше действовали ограничения на товары из «продуктового» эмбарго, то теперь Россия запретила ввозить на свою территорию любые украинские товары.

«Данные ограничения Российской Федерации являются непрозрачными, неоправданными и носят дискриминационный характер, соответственно, нарушая обязательства, в частности, взятые в рамках Всемирной торговой организации и Договора о зоне свободной торговли от 18.10.2011 года», - заявили в Минэкономразвития Украины.

Последствия ограничений не заставили себя долго ждать: по состоянию на утро 8 июля было зафиксировано более 20 грузовиков и 80 вагонов с украинской продукцией, простаивающих на белорусско-российской границе.

Недовольны подобным положением дел и в Казахстане. Правительство страны направило запрос российскому правительству о рассмотрении возможности транзита по территории РФ ряда стратегически важных товаров, следующих из Украины. При этом из открытых источников стало известно, что Казахстан ведет переговоры с Россией относительно снятия транзитных ограничений на все группы товаров.

Сможет ли Казахстан уговорить Путина разрешить экспорт украинских товаров, пока неизвестно. В данном случае решение правительства Гройсмана о продлении ответного «продуктового» эмбарго на российские товары до конца 2017 года смотрится вполне логично.

Но одного продления действующих санкций, по мнению украинской стороны, недостаточно. Поэтому премьер-министр Владимир Гройсман обратился в Совет национальной безопасности и обороны с предложением как можно скорее принять решение о дополнительных ответных торговых мерах.

О конкретных санкциях в правительстве еще не рассказали, ссылаясь на анализ ситуации и подсчет убытков. Однако стало известно, что они могут быть связаны с ростом таможенных пошлин на российские товары и «зеркальное» ограничение транзита, даже несмотря на то, что это противоречит нормам ВТО.

Одним из вариантов обхода российских ограничений является «Шелковый путь», по которому можно доставить товары в Казахстан и Киргизстан через Грузию и Азербайджан. «Безусловно, это сделает себестоимость нашей продукции дороже, но это - реалии нашего рынка», - сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

К такому же способу решения возникшей проблемы призывают и в Казахстане. «Не все гладко на этом маршруте, но, тем не менее, перспективы и потенциал маршрута через казахстанский порт Актау весьма высоки... Сейчас мы предлагаем использовать его для перевозок грузов из Украины», - отметила заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Дана Жунусова.

Пока Россия продолжает ставить палки в колеса, украинские экспортеры должны наращивать товарооборот через «Шелковый путь», развивать альтернативные связи с партнерами и еще раз показать восточному соседу, что все его санкции бьют только по нему самому.

Готовим газ летом

REUTERS

Чем ближе отопительный сезон, тем чаще говорят об обеспечении  нашей страны газом. Вот и на минувшей неделе глава «Нафтогаза» Андрей Коболев обозначил планы Украины по закупке «голубого» топлива, которого в хранилищах к началу отопительного сезона должно быть, как минимум, 14,5 млрд куб. м.

Покупать мы его будем как за свой счет, так и за кредит Европейского банка реконструкции и развития. Пока Украине предпочтительнее газ в Европе, а не от «Газпрома».

Украина требует от России заключить дополнительное соглашение к контракту на поставки газа от 2009 года.  «По состоянию на сегодня (7 июля – УНИАН) «Газпром» не подписал дополнительное соглашение, которое могло нам дать возможность импортировать российский газ в третьем квартале», - объяснил Коболев.

Дополнительное соглашение исключает положение «бери или плати», обязательство по объему прокачки газа и ряд других условий, ограничивающих «Нафтогаз» в его хозяйственной деятельности.

Россия же боится подписать допсоглашение, так как это ослабит ее позиции в судебном разбирательстве с «Нафтогазом» в Стокгольме. Ведь пересмотр ряда условий контракта 2009 года может стать прецедентом для вынесения международным арбитражем решения в пользу Украины по вопросам поставки и транзита газа.

Для «Газпрома» возникает дилемма - подписать допсоглашение и продавать газ Украине, пополняя просевшую российскую казну, или упрямо ждать заседания арбитража, решение которого может  усугубить положение газового монополиста. Слушания в Стокгольме, кстати, начнутся в конце сентября по вопросу поставки газа, а в конце ноября - по транзитному контракту.

Ответ тарифным популистам

Гройсман дал ответ тарифным популистам / Фото УНИАН

Пока «Нафтогаз» думает, где ему выгоднее покупать газ, некоторые политические силы продолжают спекулировать на теме «газовых» тарифов. Депутаты из фракций «Батькивщины» и «Радикальной партии» Ляшко блокировали трибуну Верховной Рады, требуя создать временную специальную комиссию (ВСК) по расследованию механизмов установления тарифов в этом году.

Гройсман ответил на это - если и создавать подобную комиссию, то анализировать она должна тарифы на коммунальные услуги, начиная с 2005 года. А это может не всем политикам понравиться, к примеру, Юлии Тимошенко, которая за указанный период времени дважды была премьером.

В пятницу, когда популисты сорвали заседание Верховной Рады, Гройсман решил провести брифинг, в ходе которого впервые сделал прямой выпад в сторону Тимошенко.

По его словам, из-за льготных цен на газ рядовые граждане ранее вынуждены были доплачивать за коммунальные услуги богатым людям, в том числе и лидеру фракции «Батькивщины». 

«Я посмотрел декларацию Юлии Владимировны Тимошенко. Она живет, по-моему, в доме 500 кв. м. По льготным ценам на газ каждый месяц рядовой украинский гражданин доплачивал ей за коммунальные услуги и за газ одну тысячу долларов США. Это справедливо?», - возмутился премьер.

Гройсман в очередной раз заверил, что, установив рыночную цену на газ, Кабмин таким образом борется с коррупцией и не будет идти на поводу у популистов, требующих снизить тарифы. «Шаги правительства были направлены на то, чтобы ликвидировать коррупцию в сфере цен на газ. За несколько десятилетий создались целые империи газовых королей и королев, которые имеют миллиардные состояния, сделанные на том, что у граждан отбирали возможность нормально жить. Только за последние 10 лет на таких сделках, по подсчетам экспертов, Украина потеряла 53 млрд долл.», - уточнил глава правительства. Он пообещал сохранить адресную помощь тем, кто не имеет возможности полностью заплатить за коммунальные услуги.

Как в Раде Совет НБУ избирали

Неожиданно возникла тема назначения по квоте Верховной Рады членов Совета НБУ / Фото УНИАН

Неожиданно на минувшей неделе возникла тема назначения по квоте Верховной Рады четырех членов Совета Национального банка. В понедельник первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, представитель «Блока Петра Порошенко» Михаил Довбенко призвал парламент как можно скорее рассмотреть постановление о назначении членов Совета НБУ.

К чему такая спешка, в среду на заседании правительства объяснил премьер Гройсман. «Для меня важно, чтобы парламент проголосовал это решение, Национальный банк предоставил отчет Наблюдательному совету, Набсовет утвердил этот отчет и перечислил в бюджет на выплату заработных плат, пенсий 38 млрд грн для украинцев», - сказал он, отметив, что фамилии членов Набсовета его не интересуют.

И уже на следующий день в Верховной Раде начались «подковерные игры» в отношении списка кандидатур в Совет. Если уволить отработавших свой срок членов удалось с первого раза, то назначение новых обернулось настоящей детективной историей.

Во-первых, проект постановления о назначении представлял в зале первый замглавы парламентского комитета по вопросам банковской деятельности Довбенко, а не глава комитета, член «Радикальной партии» Сергей Рыбалка.

Во-вторых, по словам последнего, предложенные кандидатуры не были согласованы комитетом. «Те кандидаты, которые сегодня вносились с голоса, – это люди, которые не проходили (в Комитете – УНИАН), и это совершенно другие люди. Это - подлог и сговор», - кричал Рыбалка и все-таки сорвал голосование за новых членов Совета НБУ.

Но вопрос избрания был настолько важен для правительства, что на вечернее заседание в парламент прибыл премьер Гройсман, который  призвал депутатов утвердить Совет Национального банка.

На этот раз премьера услышали и 258 депутатов проголосовали «за». В Совет НБУ вошли: член редакционного совета VoxUkraine Тимофей Милованов, заведующий кафедры экономической теории Тернопольского национального экономического университета Виктор Козюк, экс-директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова и экс-замглавы НБУ Вера Рычаковская. Теперь ничего не помешает Нацбанку уплатить в бюджет 38 млрд грн.

Виталий Чуйко (УНИАН)

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