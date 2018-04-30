Баланс недели: новая торговая война с Россией, Гройсман ответил популистам и миллиарды от НБУ

Россия, находящаяся в состоянии необъявленной войны с Украиной, на минувшей неделе решила усилить конфронтацию. Кремлевский домочадец Путин своим указом продлил дискриминационные ограничения на экспорт и транзит украинских товаров через территорию РФ до конца 2017 года. Это явно противоречит положениям Всемирной торговой организации, так как подобные ограничения не могут длиться более шести месяцев. Но разве когда-нибудь Россия уважала международное право?

Наиболее опасным для Украины пунктом указа Путина является практически полное блокирование транзита товаров в страны Средней Азии, прежде всего в Казахстан и Киргизстан.

Из-за действий России Украина может потерять миллиард долларов. Ведь наш экспорт в эти страны в прошлом году составил почти 800 млн долл., а в январе-апреле 2016 года – 130 млн долл.

К тому же, если раньше действовали ограничения на товары из «продуктового» эмбарго, то теперь Россия запретила ввозить на свою территорию любые украинские товары.

«Данные ограничения Российской Федерации являются непрозрачными, неоправданными и носят дискриминационный характер, соответственно, нарушая обязательства, в частности, взятые в рамках Всемирной торговой организации и Договора о зоне свободной торговли от 18.10.2011 года», - заявили в Минэкономразвития Украины.

Последствия ограничений не заставили себя долго ждать: по состоянию на утро 8 июля было зафиксировано более 20 грузовиков и 80 вагонов с украинской продукцией, простаивающих на белорусско-российской границе.

Недовольны подобным положением дел и в Казахстане. Правительство страны направило запрос российскому правительству о рассмотрении возможности транзита по территории РФ ряда стратегически важных товаров, следующих из Украины. При этом из открытых источников стало известно, что Казахстан ведет переговоры с Россией относительно снятия транзитных ограничений на все группы товаров.

Сможет ли Казахстан уговорить Путина разрешить экспорт украинских товаров, пока неизвестно. В данном случае решение правительства Гройсмана о продлении ответного «продуктового» эмбарго на российские товары до конца 2017 года смотрится вполне логично.

Но одного продления действующих санкций, по мнению украинской стороны, недостаточно. Поэтому премьер-министр Владимир Гройсман обратился в Совет национальной безопасности и обороны с предложением как можно скорее принять решение о дополнительных ответных торговых мерах.

О конкретных санкциях в правительстве еще не рассказали, ссылаясь на анализ ситуации и подсчет убытков. Однако стало известно, что они могут быть связаны с ростом таможенных пошлин на российские товары и «зеркальное» ограничение транзита, даже несмотря на то, что это противоречит нормам ВТО.

Одним из вариантов обхода российских ограничений является «Шелковый путь», по которому можно доставить товары в Казахстан и Киргизстан через Грузию и Азербайджан. «Безусловно, это сделает себестоимость нашей продукции дороже, но это - реалии нашего рынка», - сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

К такому же способу решения возникшей проблемы призывают и в Казахстане. «Не все гладко на этом маршруте, но, тем не менее, перспективы и потенциал маршрута через казахстанский порт Актау весьма высоки... Сейчас мы предлагаем использовать его для перевозок грузов из Украины», - отметила заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Дана Жунусова.

Пока Россия продолжает ставить палки в колеса, украинские экспортеры должны наращивать товарооборот через «Шелковый путь», развивать альтернативные связи с партнерами и еще раз показать восточному соседу, что все его санкции бьют только по нему самому.

Готовим газ летом

Чем ближе отопительный сезон, тем чаще говорят об обеспечении нашей страны газом. Вот и на минувшей неделе глава «Нафтогаза» Андрей Коболев обозначил планы Украины по закупке «голубого» топлива, которого в хранилищах к началу отопительного сезона должно быть, как минимум, 14,5 млрд куб. м.

Покупать мы его будем как за свой счет, так и за кредит Европейского банка реконструкции и развития. Пока Украине предпочтительнее газ в Европе, а не от «Газпрома».

Украина требует от России заключить дополнительное соглашение к контракту на поставки газа от 2009 года. «По состоянию на сегодня (7 июля – УНИАН) «Газпром» не подписал дополнительное соглашение, которое могло нам дать возможность импортировать российский газ в третьем квартале», - объяснил Коболев.

Дополнительное соглашение исключает положение «бери или плати», обязательство по объему прокачки газа и ряд других условий, ограничивающих «Нафтогаз» в его хозяйственной деятельности.

Россия же боится подписать допсоглашение, так как это ослабит ее позиции в судебном разбирательстве с «Нафтогазом» в Стокгольме. Ведь пересмотр ряда условий контракта 2009 года может стать прецедентом для вынесения международным арбитражем решения в пользу Украины по вопросам поставки и транзита газа.

Для «Газпрома» возникает дилемма - подписать допсоглашение и продавать газ Украине, пополняя просевшую российскую казну, или упрямо ждать заседания арбитража, решение которого может усугубить положение газового монополиста. Слушания в Стокгольме, кстати, начнутся в конце сентября по вопросу поставки газа, а в конце ноября - по транзитному контракту.

Ответ тарифным популистам

Пока «Нафтогаз» думает, где ему выгоднее покупать газ, некоторые политические силы продолжают спекулировать на теме «газовых» тарифов. Депутаты из фракций «Батькивщины» и «Радикальной партии» Ляшко блокировали трибуну Верховной Рады, требуя создать временную специальную комиссию (ВСК) по расследованию механизмов установления тарифов в этом году.

Гройсман ответил на это - если и создавать подобную комиссию, то анализировать она должна тарифы на коммунальные услуги, начиная с 2005 года. А это может не всем политикам понравиться, к примеру, Юлии Тимошенко, которая за указанный период времени дважды была премьером.

В пятницу, когда популисты сорвали заседание Верховной Рады, Гройсман решил провести брифинг, в ходе которого впервые сделал прямой выпад в сторону Тимошенко.

По его словам, из-за льготных цен на газ рядовые граждане ранее вынуждены были доплачивать за коммунальные услуги богатым людям, в том числе и лидеру фракции «Батькивщины».

«Я посмотрел декларацию Юлии Владимировны Тимошенко. Она живет, по-моему, в доме 500 кв. м. По льготным ценам на газ каждый месяц рядовой украинский гражданин доплачивал ей за коммунальные услуги и за газ одну тысячу долларов США. Это справедливо?», - возмутился премьер.

Гройсман в очередной раз заверил, что, установив рыночную цену на газ, Кабмин таким образом борется с коррупцией и не будет идти на поводу у популистов, требующих снизить тарифы. «Шаги правительства были направлены на то, чтобы ликвидировать коррупцию в сфере цен на газ. За несколько десятилетий создались целые империи газовых королей и королев, которые имеют миллиардные состояния, сделанные на том, что у граждан отбирали возможность нормально жить. Только за последние 10 лет на таких сделках, по подсчетам экспертов, Украина потеряла 53 млрд долл.», - уточнил глава правительства. Он пообещал сохранить адресную помощь тем, кто не имеет возможности полностью заплатить за коммунальные услуги.

Как в Раде Совет НБУ избирали

Неожиданно на минувшей неделе возникла тема назначения по квоте Верховной Рады четырех членов Совета Национального банка. В понедельник первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, представитель «Блока Петра Порошенко» Михаил Довбенко призвал парламент как можно скорее рассмотреть постановление о назначении членов Совета НБУ.

К чему такая спешка, в среду на заседании правительства объяснил премьер Гройсман. «Для меня важно, чтобы парламент проголосовал это решение, Национальный банк предоставил отчет Наблюдательному совету, Набсовет утвердил этот отчет и перечислил в бюджет на выплату заработных плат, пенсий 38 млрд грн для украинцев», - сказал он, отметив, что фамилии членов Набсовета его не интересуют.

И уже на следующий день в Верховной Раде начались «подковерные игры» в отношении списка кандидатур в Совет. Если уволить отработавших свой срок членов удалось с первого раза, то назначение новых обернулось настоящей детективной историей.

Во-первых, проект постановления о назначении представлял в зале первый замглавы парламентского комитета по вопросам банковской деятельности Довбенко, а не глава комитета, член «Радикальной партии» Сергей Рыбалка.

Во-вторых, по словам последнего, предложенные кандидатуры не были согласованы комитетом. «Те кандидаты, которые сегодня вносились с голоса, – это люди, которые не проходили (в Комитете – УНИАН), и это совершенно другие люди. Это - подлог и сговор», - кричал Рыбалка и все-таки сорвал голосование за новых членов Совета НБУ.

Но вопрос избрания был настолько важен для правительства, что на вечернее заседание в парламент прибыл премьер Гройсман, который призвал депутатов утвердить Совет Национального банка.

На этот раз премьера услышали и 258 депутатов проголосовали «за». В Совет НБУ вошли: член редакционного совета VoxUkraine Тимофей Милованов, заведующий кафедры экономической теории Тернопольского национального экономического университета Виктор Козюк, экс-директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова и экс-замглавы НБУ Вера Рычаковская. Теперь ничего не помешает Нацбанку уплатить в бюджет 38 млрд грн.

Виталий Чуйко (УНИАН)