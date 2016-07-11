Гройсман призвал парламент принять пакет экономических законов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал парламент начать работу и принять пакет законов, необходимых, в том числе, для дальнейшего экономического развития.

Об этом он сказал в ходе телеобращения в социальной сети Facebook.

"Блокирование трибуны в такое непростое время - недопустимо. У нас будут дни, когда мы сможем принимать законы. Думаю, что на этой неделе, возможно, придут в себя те, кто блокирует трибуну, и мы сможем идти дальше", - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, на минувшей пленарной неделе работа Верховной Рады была заблокирована несколькими фракциями, мотивирующими свои действия необходимостью создания специальной комиссии по расследованию принципов формирования тарифов на коммунальные услуги в Украине. Несмотря на блокирование трибуны, парламентарии смогли принять ряд законов и решений, касающихся, в том числе, формирования Совета Национального банка. Однако в пятницу, 8 июля, трибуна была окончательно заблокирована, правительство не смогло ответить на вопросы народных депутатов в рамках традиционного Часа вопросов к правительству, а председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл заседание, пообещав продолжить работу во вторник, 12 июля.

На текущий момент в парламенте находятся ряд законов, в том числе экономического характера, принятие которых является необходимым условием выполнения программы сотрудничества с Международным валютным фондом.