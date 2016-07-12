Венесуэла решила национализировать американский завод Kimberly-Clark
Министр труда страны заявил, что власти перезапускают завод, который вновь начнет выпускать продукцию.
Правительство Венесуэлы объявило о намерении взять под контроль завод американской компании Kimberly-Clark, приостановившей деятельность в стране.
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Министр труда Венесуэлы Освальдо Вера заявил, что власти перезапускают завод, который вновь начнет выпускать продукцию.
По мнению чиновника, остановка завода была незаконной и нарушила права примерно тысячи работников, передает Русская служба Би-би-си.
В выходные Kimberly-Clark заявила, что вести бизнес в Венесуэле невозможно из-за жесткого экономического кризиса. Компания жалуется на нехватку сырья и невозможность купить твердую валюту, а также на слишком высокую инфляцию в стране.
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Компания не отреагировала на заявления министра.
Подобное уже случилось с американским производителем чистящих средств Clorox Co, который остановил работу в стране в 2014 году. Тогда власти также заявили, что рабочие займут завод. Однако товары, производимые на нем с той поры, не удается найти в продаже, пишет Рейтер.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о планах Cibibank закрыть счет Венесуэлы, который страна использует для международных платежей. Мадуро обвинил американских банк в финансовой блокаде.
В остром кризисе, который сейчас переживает страна, социалист Мадуро обвиняет США.
Жители Венесуэлы испытывают недостаток продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости. Эксперты связывают это с крайне неэффективной моделью экономики и обвалом цены на нефть.