"Прозрачные офисы" по оказанию админуслуг появятся до конца года в пяти городах - Минсоцполитики

"Прозрачные офисы" по оказанию административных услуг по примеру Винницы появятся до конца года в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

"План создания сети "Прозрачный офис" внесен в повестку дня правительства премьер-министром Владимиром Гройсманом. Его основная цель - реформирование неэффективного государственного аппарата и значительное улучшение предоставления услуг населению", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что 26 мая 2016 года мэры и заместители мэров 5 крупнейших городов Украины собрались в Виннице для ознакомления с работающей там системой оказания админуслуг.

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"После пилотных городов перейдем к работе с городами областного значения. В течение 5-7 лет планируем завершить этап формирования админцентров по качественному предоставлению услуг по всей Украине", - цитирует Реву пресс-служба

Как сообщал УНИАН, глава Минсоцполитики ранее заявлял, что совместно со Всемирным банком планируется реализация пилотных проектов по созданию офисов для оказания населению услуг в сфере социальной защиты по примеру тех, которые функционируют в Виннице. По его словам, развитие такой сети современных центров позволит обеспечить прием и рассмотрение заявлений на получение социальной помощи в установленные законодательством сроки. В частности, срок рассмотрения заявления для получения жилищных субсидий составляет до 10 дней.