Харьковская область стала лидером по трудоустройству безработных

Харьковская область благодаря созданию консалтинговых центров и внедрению новых технологий стала лидером в сфере трудоустройства безработных и за 6 месяцев текущего года помогла найти работу 32 тысячам, или 46%, соискателей.

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Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной службы занятости со ссылкой на директора Харьковского областного центра занятости Владимира Миненко.

«По численности безработных, которые учились, принимали участие в различных работах временного характера, которые были трудоустроены на постоянные рабочие места, по количеству укомплектованных вакансий Харьковская область занимает первые места в Украине», - цитирует Миненко пресс-служба.

В сообщении отмечается, что с начала 2016 года в центры занятости Харькова и области обратилось 68 тыс. соискателей, из которых были трудоустроены 32 тыс. человек, или 46%. Почти 16 тыс. обратившихся в районные и областной центры занятости приняли участие в оплачиваемых общественных работах, 11 тыс. прошли профессиональное обучение.

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Также отмечается, что в течение последних шести месяцев услугами центров занятости Харьковской области воспользовались 224 демобилизованных участника АТО, из них 143 были трудоустроены. Из 7 тыс. внутренне перемещенных лиц, обратившихся в центры, были трудоустроены более 3 тыс. человек.

По сравнению с прошлым годом количество вакансий в Харьковской области выросло почти на 2 тысячи и сейчас составляет 45 тысяч.

В сообщении отмечается, что высокая эффективность работы службы занятости в области связана с внедрением новых технологий. Для клиентов центров занятости был создан сервис онлайн-резюме, позволяющий получить готовое резюме на электронную почту, ответив на несколько вопросов на сайте Харьковского областного центра занятости.

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Чтобы максимально полно представить работодателя, условия труда, рабочее место и оборудование, создаются короткие слайд-ролики – видеоревю вакансий. Также в центрах занятости проводят онлайн-собеседования соискателей и работодателей с помощью Skype.

Кроме того, в области созданы консалтинговые центры для потенциальных предпринимателей. К проведению тренингов для тех, кто хочет начать собственное дело, привлекаются представители власти, фискальных и разрешительных органов, общественных организаций, бизнес-тренеры, бизнесмены.

«В течение года работы первого консалтингового центра консультации получили более 3000 человек. Сегодня такие услуги предоставляются во всех районах области», - цитирует Миненко пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, при содействии Государственной службы занятости в 2015 году 15,4 тыс. безработных стали предпринимателями, получив консультации и единовременную выплату помощи по безработице. Каждый второй бывший безработный открыл собственное дело в сфере торговли и ремонта автотранспортных средств, каждый десятый – в профессиональной, научной и технической деятельности, сельском, лесном и рыбном хозяйствах.

В Государственной службе занятости отмечают, что среди имеющихся вакансий на рынке труда в Украине служба по контракту в Вооруженных силах Украины является одной из самых высокооплачиваемых и конкурентоспособных профессий. На базе центров занятости действуют рекрутинговые пункты, где соискатели смогут заключить контракт на прохождение службы в ВСУ и получить всю необходимую информацию о контрактной службе. По состоянию на 31 марта текущего года в центрах занятости открылось 346 офисов для заключения соответствующих контрактов, еще 38 офисов планируется открыть в ближайшее время. С начала 2016 года 14 тыс. человек изъявили желание служить в украинской армии, из них 13 тыс. человек уже приняты на контракт.