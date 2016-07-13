Гройсман настаивает на запуске Нацагентства по преодолению коррупции и системы электронного декларирования

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает единственно правильным следовать плану и запустить работу Национального агентства по преодолению коррупции и системы электронного декларирования имущества и доходов чиновников 15 августа.

Как сообщает пресс-служба правительства, об этом он сказал в ходе совещания в Кабинете министров.

"Для нас принципиально важным является начало работы Национального агентства по преодолению коррупции, - цитирует Гройсмана пресс-служба. - 15 августа было определено датой запуска электронного декларирования доходов лиц, уполномоченных выполнять государственные функции или функции местного самоуправления. Необходимо принять все меры для запуска системы".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в марте 2015 года в рамках выполнения условий для получения Украиной безвизового режима с Европейским Союзом создал Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции, которое должно заниматься проверкой имущественных деклараций чиновников.

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Запуск системы электронного декларирования обусловлен принятием Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей подачи должностными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2016 году".

Ранее руководитель проекта "Прозрачность и добропорядочность публичного сектора" Программы развития ООН в Украине Иван Пресняков в интервью журналистам отмечал, что новая система электронного декларирования имущества государственных служащих, которая заработает с 15 августа этого года, обязывает чиновников декларировать наличные средства на сумму от 60 тыс. грн. По словам Преснякова, когда система проработает несколько лет, несоответственно роскошный образ жизни "все труднее будет объяснять сбережениями, нажитыми когда-то, и тещиными подарками".