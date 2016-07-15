Госслужба занятости за полгода трудоустроила 387 тысяч человек

Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на председателя Госслужбы занятости Сергея Кравченко.

«Всего за шесть месяцев 2016 года услуги Государственной службы занятости получали 868,7 тыс. зарегистрированных безработных. Помимо поиска работы, это профориентационные услуги, помощь в открытии собственного дела, обучение и переобучение на востребованные специальности и прочее», - цитирует Кравченко пресс-служба.

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Согласно сообщению, из 387 тыс. трудоустроенных граждан 60 тыс. принадлежали к социально уязвимым категориям населения: люди с инвалидностью, внутренне перемещенные лица, участники АТО.

«В рамках модернизации работы службы мы ввели новый регламент работы центров занятости. Благодаря этому нам удалось почти вдвое сократить разрыв между спросом и предложением на рабочую силу, который на начало года был рекордным для Украины – 19 человек на 1 рабочее место», – цитирует Кравченко пресс-служба.

В сообщении указывается, что по состоянию на 1 июля ситуация на рынке труда стабилизируется. Наибольшая конкуренция сохраняется среди высших государственных служащих, руководителей и менеджеров – здесь на одно свободное рабочее место претендует до 23 человек. Легче всего найти работу квалифицированным рабочим с инструментом – конкурс на такие должности в среднем по Украине составляет лишь 4 человека на место.

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Пресс-служба также отметила, что за 6 месяцев текущего года 132,2 тыс. безработных приняли участие в общественных и других работах временного характера. Профессиональное обучение на актуальные профессии прошли 104 тыс. безработных. Среди них 23,8 тыс. учились в центрах профтехобразования Госслужбы занятости. Чаще всего безработные учатся на парикмахера, повара, электрогазосварщика, тракториста-машиниста, водителя, продавца и швею.

Кроме того, за полгода 3,3 тыс. граждан начали собственное дело за счет получения единовременной выплаты помощи по безработице. Чаще всего люди открывают собственное дело в сфере торговли, ремонта автотранспортных средств, сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также в профессиональной, научной и технической деятельности.

На новые рабочие места с компенсацией работодателю единого социального взноса трудоустроено 6,4 тыс. безработных.

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По состоянию на 1 июля 2016 года количество безработных составляло 388,9 тыс. человек, из которых 314,2 тыс. человек получали пособие по безработице.

Как сообщал УНИАН, при содействии Государственной службы занятости 15,4 тыс. безработных стали предпринимателями в 2015 году, получив консультации и единовременную выплату помощи по безработице.

По данным Госслужбы занятости, среди имеющихся вакансий на рынке труда в Украине служба по контракту в Вооруженных силах Украины является одной из самых высокооплачиваемых и конкурентоспособных профессий.