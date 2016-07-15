Украина рассчитывает на помощь США в создании Офиса сопровождения инвестиций - Гройсман

Украина рассчитывает на консультационную помощь правительства США в создании Офиса сопровождения инвестиций, который должен начать работу при Кабинете министров в ближайшее время.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с заместителем министра торговли США Брюсом Эндрюсом.

"Ваш опыт чрезвычайно важен, а готовность помогать нам - ускорит процесс создания такого офиса", - цитирует пресс-служба Гройсмана. В свою очередь замминистра торговли США отметил, что американское правительство готово предоставить востребованную поддержку и помощь путем обмена информацией с аналогичной американской структурой - агентством Select USA.

В ходе переговоров Гройсман и Эндрюс также обсудили ряд других вопросов, касающихся расширения торгового и экономического сотрудничества и работы американского бизнеса в Украине. Гройсман заверил, что планирует на регулярной основе проводить встречи с представителями деловых кругов, в том числе Американской торговой палаты в Украине, а также усилить сотрудничество с бизнес-омбудсменом в решении проблем предпринимателей.

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"Нам важно, чтобы компании были успешными. Мы будем делать все, чтобы им было комфортно (работать в Украине - УНИАН)", - сказал Гройсман, добавив, что решить поставленную задачу можно путем оперативной реакции на запросы бизнеса и путем институциональных изменений делового климата в Украине.

"Правительство понимает необходимость принятия изменений в налоговое законодательство в части администрирования, прозрачности учета, автоматического возмещения НДС, минимизации злоупотреблений контролирующих органов", - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Гройсман совершил визит в США, где провел ряд встреч с министром торговли США Пенни Прицкер. В ходе переговоров стороны проанализировали глубину двусторонних торгово-экономических отношений и договорились о дальнейшем сотрудничестве. США имеет статус стратегического партнера Украины, входит в десятку крупнейших торговых партнеров нашей страны, однако не занимает лидирующих позиций в ней.