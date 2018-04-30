Баланс недели: рука дружбы из Канады, ответ агрессивной России и возрождение нефтепровода

Главным экономическим событием минувшей недели стало подписание Украиной и Канадой стратегического соглашения о зоне свободной торговли. Переговоры с дружественной Канадой, которая является третей в мире страной по числу граждан украинского происхождения (1,2 млн человек), начались еще в 2009 году.

Первые несколько лет переговоры между странами шли в вялом формате, существенный прогресс был достигнут лишь после Революции достоинства. Наконец, 11 июля подписи министра торговли Канады Христи Фриланд, имеющей, кстати, украинские корни, и министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива были поставлены под документом.

Церемония подписания прошла с размахом и в присутствии первых лиц двух государств.

Комментируя подписание соглашения, президент Петр Порошенко подчеркнул, что Канада была и остается надежным партнером Украины в это непростое время.

«Хочу поблагодарить весь канадский народ. Вы были вместе с нами, - сказал Порошенко. - Сегодня сделан большой шаг, подписано Соглашение о зоне свободной торговли. Это - обязательство в течение семи лет снять 99% таможенных барьеров для взаимной торговли. Это - новые возможности для расширения рынков сбыта. Мы не останавливаемся на этом, чтобы расширить сферы действия соглашения».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, присутствовавший на церемонии подписания соглашения в Киеве, охарактеризовал документ как новую возможность для усиления сотрудничества.

«Подписанное соглашение позволит значительно усилить взаимную торговлю между странами. Оно откроет новые рынки и новые возможности для граждан двух стран», - отметил Трюдо.

Что касается самого соглашения, то оно более выгодно именно Украине. В частности, наши экспортеры получат доступ к 98% канадского рынка с нулевыми пошлинами сразу после вступления документа в силу, а Украина откроет лишь 72% своего рынка с 7-летним переходным периодом для устранения барьеров на остальной части рынка.

Что касается фактических на сегодня результатов украинско-канадского экономического сотрудничества, то пока хвастаться нечем. В январе-апреле 2016 года наш экспорт в Канаду сократился на 21% - до всего лишь 8,5 млн долл. При этом в 2010-2014 годах объем двухсторонней торговли в среднем составлял 280 млн долл. в год, из которых импорт канадских товаров достигал 214 млн долл., а экспорт украинских - 86 млн долл. Подобный объем экспорта в страну, которая ежегодно импортирует продукцию с мировых рынков на 547 млрд долл., надо признать, ничтожен.

Между тем, по словам торгового представителя Украины Натальи Микольской, подписание соглашения не будет иметь немедленного эффекта, поскольку его ратификация парламентами стран может занять не менее года, а ощутимого позитивного эффекта от зоны свободной торговли стоит ожидать еще в течение 3-5 лет.

«Согласно принятой в Канаде практике, ратификация подобных соглашений занимает минимум 1 год», - сказала торгпред. Впрочем, спикер парламента Украины Андрей Парубий пообещал, что Рада не станет откладывать ратификацию этого важного для страны документа в долгий ящик.

«Я хочу вам пообещать, что украинский парламент как можно быстрее его ратифицирует, это будет для нас очень знаковым и важным праздником», - сказал Парубий в рамках встречи с Трюдо.

Украинских политиков подписание соглашения очень обнадежило. В том числе, в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения на безграничный североамериканский рынок, используя Канаду как перевалочный центр для экспорта украинских товаров в США. Источник в украинском правительстве сообщил УНИАН, что соглашение о зоне свободной торговли планируется подписать и с американцами.

Украина & Азербайджан

Внешнеполитическая активность минувшей недели была продолжена президентом Петром Порошенко, посетившим еще один привлекательный для нас рынок - Азербайджан.

В ходе двухсторонних переговоров президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна заинтересована в возрождении украинского нефтепровода Одесса–Броды мощностью перевалки 14,5 млн тонн нефти в год как одного из путей поставки каспийской нефти на европейский рынок.

«Дано поручение возродить этот проект, потому что Азербайджан поставляет на европейский рынок большие объемы нефти и становится транзитной страной для других поставщиков с побережья Каспийского моря. Поэтому возрождение этого проекта создает хорошие возможности», - сказал Алиев.

По его словам, треугольник между Каспийским, Черным и Балтийским морями – хороший потенциал для энергетического сотрудничества.

В свою очередь президент Порошенко подчеркнул, что Украина заинтересована и в других совместных энергетических проектах, предоставляющих азербайджанским инвесторам доступ на украинский топливный рынок. «Мы всячески будем содействовать этому доступу», - сказал Порошенко.

Алиев также завил об интересе Азербайджана сотрудничать с Украиной в сфере авиастроения. В частности, стороны подтвердили ранее задекларированные намерения о создании совместного предприятия по производству транспортного самолета Ан-178 разработки украинского государственного предприятия «Антонов». На первом этапе планируется производство 10 таких машин для азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines. Но в перспективе объемы заказов могут значительно вырасти, так как у азербайджанских авиаперевозчиков есть необходимость заменить парк устаревших Ан-12.

Украинский ответ агрессору

Пока Украина прорывается на зарубежные рынки, усиливая экономические связи со своими партнерами, с ведущей против нас войну путинской Россией дела идут по старому сценарию.

На минувшей неделе вступило в силу решение правительства Украины о продлении продуктового эмбарго в отношении российских товаров до конца 2017 года.

Данное решение стало продолжением введенных в конце 2015 года санкций и было принято в связи с новыми торговыми ограничениями со стороны России, пытающейся любыми возможными средствами, включая захват части украинской территории, навредить развитию нашего молодого государства.

Среди прочих фронтов войны Путина с Украиной стало введение Кремлем дополнительных ограничительных мер в отношении транзита украинских товаров по своей территории. В частности, они предусматривают продление срока действия продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Киргизстан, полный запрет транзита товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

Минувшая неделя продемонстрировала, что ситуация с транзитом украинской продукции третьим странам по территории РФ все больше заходит в тупик, создавая проблемы и новую реальность для стран всего нашего региона. Так, на 14 июля почти 130 вагонов с товарами из Украины, предназначенными для Казахстана и Кыргызстана, были остановлены из-за российских ограничений на украинско-белорусском участке государственной границы.

В связи с этим «Укрзализныця» предложила перевозчикам везти грузы по альтернативным маршрутам в обход России, в частности, по маршруту, который проходит по территориям Украины, Грузии и Азербайджана и пролегает через Черное и Каспийское моря.

«По такому маршруту уже осуществляется доставка украинских и европейских грузов в адрес получателей стран Средней Азии», - отметили в пресс-службе «Укрзализныци».

Украину в торговом противостоянии с соседней тиранией поддержали и европейские партнеры. В частности, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан завил в Киеве, что Европейский Союз сделает все возможное для отмены Россией торговых ограничений в отношении Украины, которые практически останавливают транзит в страны Средней Азии.

«Все, что мы можем сделать, мы обязательно сделаем для отмены торговых ограничений и развития экономики региона», - сказал еврокомиссар.

Хан подчеркнул, что страны «Восточного партнерства» ЕС будут сотрудничать с целью обеспечения качественного торгового климата в регионе и отмены всех дискриминационных барьеров в экономических отношениях.

МВФ становится ближе с каждым днем

На минувшей неделе стала более ясной перспектива получения Украиной очередного транша от нашего ключевого кредитора - Международного валютного Фонда.

Министр финансов Александр Данилюк сообщил журналистам, что Украина не нарушает график переговоров с МВФ, и окончательное решение Фонда по выделению транша будет вынесено до конца текущего месяца.

«С МВФ мы завершили переговоры и, можно сказать, точку поставили. Мы ожидаем заседания Совета директоров, как и планировали, в июле», - сказал Данилюк.

При этом он уточнил, что часть задач Украине все-таки выполнить не удалось. В частности, увлеченный политическими противостояниями и приступами популизма ряда народных депутатов, парламент не принял законы относительно оспаривания решений по налоговым долгам, деятельности уполномоченных экономических операторов и ряд других.

Между тем, представители МВФ не разделили стопроцентную уверенность Данилюка, что решение по украинскому вопросу будет вынесено до конца месяца и допустили, что пересмотр программы может состоятся после летних каникул руководства Фонда.

В МВФ завили, что рассчитывать на объединение нескольких кредитных траншей Украине не стоит.

«Транш будет один, объединений (траншей – УНИАН) не будет», – заявил на брифинге в Вашингтоне глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

Кстати, на минувшей неделе в Киеве начала работу техническая миссия налогово-бюджетного департамента МВФ, которая должна оценить реформу Государственной фискальной службы и дать практические рекомендации по усовершенствовании налоговых органов.

Комментируя работу этой группы экспертов, Данилюк отметил: «Мы представили наш план реформы ГФС и наши приоритеты. Время переводить процесс на конкретные действия и результаты, которые будут ощутимы для бизнеса».

Глава Минфина признал, что структура ГФС «прогнила насквозь», нуждается в глубоком реформировании, системных увольнениях и сокращении персонала.

О необходимости реформирования службы завил и премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, Минфин должен уже в этом месяце вынести на рассмотрение правительства законопроект о реформе системы администрирования налогов, который Кабинет министров после одобрения направит в Верховную Раду.

«Я ожидаю, что в июле Министерство финансов внесет законопроект (о реформе администрирования налогов - УНИАН), мы его утвердим на заседании правительства и направим в парламент для последующей обработки и поддержки», - сказал премьер.

Следующая неделя июля, по прогнозу синоптиков, обещает принести передышку с окутавшей страну летней жарой. Снижение температуры и волна дождей, безусловно, порадуют украинцев, но создадут дополнительные сложности для приступивших к уборке урожая аграриев. По данным профильного министерства, на 12 июля украинские хлеборобы собрали уже почти 8 млн тонн ранних зерновых при средней урожайности на уровне 34,9 ц/га.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) на минувшей неделе повысило прогноз украинского урожая зерна до ориентировочных 61,3 млн тонн, что на 2,5% больше июньского прогноза в 59,8 млн тонн.

В прошлом году Украина собрала 60,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше, чем в рекордном 2014 году, давшем стране 64,8 млн тонн зерновых.

Владислав Швец (УНИАН)