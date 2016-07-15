Кабмин хочет реформировать Госслужбу занятости

Кабинет министров в сентябре текущего года намерен внести в Верховную Раду законопроекты по реформированию Государственной службы занятости, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Павла Розенко.

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«Должен быть четкий график работы над нормативной базой, которую нужно внести на рассмотрение парламента уже в начале сентября», - цитирует Розенко пресс-служба.

Вице-премьер отметил, что должен измениться функционал и акценты в работе госслужбы. «Служба должна превратиться из набора чиновников и бюрократов в эффективную и мобильную структуру, которая не будет кассой по оказанию помощи безработным, а станет эффективным игроком на рынке труда», - сказал Розенко.

В сообщении отмечается, что результатом реформы службы занятости Розенко видит формирование новых отношений на рынке труда. В частности, Госслужба занятости должна более активно привлекать граждан к общественным работам в период поиска работы, более масштабно внедрять переобучение и переквалификацию безработных, а также профориентацию молодежи.

Также, по словам Розенко, работодатели должны увидеть в службе занятости надежного партнера, который гарантирует подбор квалифицированных кадров.

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Как сообщал УНИАН, Государственная служба занятости в январе-июне 2016 года помогла получить работу 387,4 тыс. человек. Всего за шесть месяцев 2016 года услуги Государственной службы занятости получали 868,7 тыс. зарегистрированных безработных. Помимо поиска работы, это профориентационные услуги, помощь в открытии собственного дела, обучение и переобучение на востребованные специальности, и прочее.

По данным Госслужбы занятости, ситуация на рынке труда Украины стабилизируется. По состоянию на 1 июля наибольшая конкуренция сохраняется среди высших государственных служащих, руководителей и менеджеров – здесь на одно свободное рабочее место претендует до 23 человек. Легче всего найти работу квалифицированным рабочим с инструментом – конкурс на такие должности в среднем по Украине составляет лишь 4 человека на место.

За 6 месяцев текущего года 132,2 тыс. безработных приняли участие в общественных и других работах временного характера. Профессиональное обучение на актуальные профессии прошли 104 тыс. безработных. Среди них 23,8 тыс. учились в центрах профтехобразования Госслужбы занятости. Чаще всего безработные учатся на парикмахера, повара, электрогазосварщика, тракториста-машиниста, водителя, продавца и швею.