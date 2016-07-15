Греция введет туристический налог: €4 за ночь заплатят иностранцы в гостиницах "5 звезд"

Греция введет туристический налог от €0,25 до €4 за ночь в зависимости от категории размещения с 1 января 2018 года, сообщает RNS cо ссылкой на Ассоциацию туроператоров (АТОР).

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Налог будет взиматься как с самостоятельных, так и с организованных путешественников, вне зависимости от сезона. Самый высокий налог — €4 за ночь — заплатят туристы, остановившиеся в гостинице категории «5 звезд», €3 за ночь — те, кто остановится в четырехзвездочном отеле, €1,5 — за трехзвездочную гостиницу.

Не менее €1 заплатят туристы, которые снимут на отдыхе четырехкомнатные апартаменты или квартиру, €0,5 за ночь — при размещении в трехкомнатных апартаментах или в гостиницах с одной или двумя звездами и €0,25 — за проживание в одной или двух меблированных комнатах в апартаментах.

Греция ввела туристический налог в рамках пакета мер жесткой экономии, который правительство этой страны приняло в мае 2016 года.