За июнь безработных украинцев стало меньше почти на 28 тысяч человек

Количество безработных в Украине в июне 2016 года уменьшилось по сравнению с маем на 6,6%, в абсолютных цифрах - на 27,5 тысячи человек, до 388,9 тысячи, сообщила Государственная служба статистики.

Количество зарегистрированных безработных составило в июне 1,5% населения трудоспособного возраста, что на 0,1 п.п. меньше показателя за май текущего года.

Количество безработных, получающих пособие, сократилось на 19 тысяч человек – до 314,2 тысячи. При этом средний размер пособия в июне составил 1547 гривень против 1498 гривень месяцем ранее. Получили работу в июне 7,3% зарегистрированных безработных против 7,6% месяцем ранее.

Конкурс на одно вакантное место в июне составил более 9 человек, что примерно соответствует майскому показателю.

Данные приводятся без учета АР Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

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Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине, по данным Госстата, на конец 2015 года составил 490,8 тысячи человек, а на конец 2014 года - 512,2 тысячи человек, что в обоих случаях соответствовало 1,9% населения трудоспособного возраста.

Уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ) для лиц в возрасте от 15 до 70 лет, в 2015 году снизился до 9,1% по сравнению с 9,7% по итогам 2014 года. В то же время данный показатель вырос в первом квартале 2016 года до 9,9%, или 1,77 миллиона человек.

Как указывается в обнародованном в апреле 2016 года консенсус-прогнозе, сформированном по результатам опроса экспертов Министерства экономического развития и торговли Украины, уровень безработицы в Украине в 2016 году прогнозируется на уровне 9,2% по методологии МОТ.